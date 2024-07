Sie verdienen es, Ihre digitalen Anzeigen so flexibel und effektiv wie möglich zu gestalten. Advertising Accelerator ist ein neuer Ansatz zur dynamischen kreativen Optimierung für Display, Video und OTT. Keine langwierige manuelle Einrichtung oder voreingestellte Regeln. Überlassen Sie stattdessen der künstlichen Intelligenz die Entscheidungsfindung und liefern Sie personalisierte, leistungsstarke kreative Inhalte in großem Umfang. Advertising Accelerator nutzt das maschinelle Lernen von IBM Watson, um Verbraucherinteraktionen in Echtzeit und Datensignale ohne Cookies zu verstehen und die besten Werbemittel für jeden Nutzer oder Haushalt vorherzusagen. Dies hilft Ihnen nicht nur, Kampagnen erfolgreich zu machen, sondern auch aussagekräftige kreative Erkenntnisse zu gewinnen.

Advertising Accelerator erfasst Informationen über Verbraucher, die über seinen Technologiepartner Artsai auf Werbung und andere Inhalte zugreifen. Die Datenschutzrichtlinie von Artsai findest du hier: https://artsai.com/privacy (Link befindet sich außerhalb von ibm.com).