Top-Talente wollen aufsteigen. Um Ihre besten und klügsten Köpfe zu halten und die Fluktuation zu reduzieren, müssen Sie Ihren Mitarbeitern attraktive Entwicklungsmöglichkeiten in Ihrem Unternehmen bieten und schnell erkennen, wer in einer Quereinsteigerphase erfolgreich sein würde oder wer in einer höheren Position eine Bereicherung wäre.

Die Analyse von Mobilitätschancen und Arbeitnehmern, die am meisten von der Förderung profitieren würden, erfordert Zeit und Aufmerksamkeit. IBM watsonx Orchestrate kann Ihnen jedoch die lästige Arbeit abnehmen, sodass Sie sich auf die Strukturierung Ihres Teams für den Erfolg konzentrieren können.