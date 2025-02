Legen Sie in wenigen Minuten los mit vorkonfigurierten, vorgefertigten Skills, die auf Sie und Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Schicken Sie Watson eine Nachricht in natürlicher Sprache und es erledigt den Rest, indem es auf einen Katalog von Fähigkeiten zurückgreift, um Ihre Anfragen im Kontext und in der richtigen Reihenfolge auszuführen.