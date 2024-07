Personalwesen

Mit Google Drive können Sie alle Ihre Mitarbeiterdatensätze an einem sicheren zentralen Ort speichern. Mit IBM watsonx Orchestrate stehen Ihnen diese Dateien über einfache Befehle in natürlicher Sprache stets zur Verfügung. So können Sie jederzeit sofort auf die Unterlagen, die Sie gerade benötigen, zugreifen.