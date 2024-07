So erstellen Sie einen Chatbot

watsonx Assistant verwendet maschinelles Lernen und die Algorithmen für die Absichtserkennung, um zu verstehen, wie Fragen von Endbenutzern präzise beantwortet werden können. Die künstliche Intelligenz im Kern von watsonx Assistant ist darauf ausgelegt, die zahllosen Absichtsvarianten in realen Interaktionen korrekt zu erkennen. Kurz gesagt: Wir haben watsonx Assistant so konzipiert, dass er einfach zu trainieren ist und genau erkennt, was der Benutzer möchte.