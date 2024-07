IBM Cloud Virtual Server for VPC bietet eine schnelle Bereitstellung von Rechenkapazität mit den höchsten Netzwerkgeschwindigkeiten und den sichersten softwaredefinierten Netzwerkressourcen, die in der IBM Cloud verfügbar sind. Durch die Bereitstellung von IBM Cloud Virtual Server for VPC erhalten Sie sofortigen Zugriff auf alle Infrastructure-as-a-Service-Ressourcen in der IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC). Wählen Sie dedizierte Hosts oder mandantenfähige Virtual Server-Profile mit der Core- und RAM-Konfiguration, die für Ihren Workload am besten geeignet ist. Der Speicher Ihrer Instanz wird zum Zeitpunkt der Bereitstellung zugewiesen und angeschlossen. Sie erhalten außerdem eine detaillierte Kontrolle über Ihr virtuelles Netzwerk und Ihre Sicherheitsressourcen für eine bessere Skalierung und Datenverkehrsregulierung.