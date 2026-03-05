Identity Management für agentische KI

Autonome Agenten erzeugen Identitäts-, Zugriffs- und Prüfungsrisiken, die ein veraltetes Identity und Access Management (IAM) nicht kontrollieren kann. KI-Agenten verhalten sich nicht wie herkömmliche Anwendungen – sie steuern selbstständig APIs, Daten und Tools und handeln dabei oft im Namen der Benutzer. Ohne eindeutige Agentenidentität, gesteuerte Delegierung und Echtzeit-Umsetzung beschleunigt sich die unkontrollierte Ausbreitung von Berechtigungen, die Nachvollziehbarkeit von Prüfprotokollen bricht zusammen und das Risiko in hybriden und Multicloud-Umgebungen steigt.