Identity Management für agentische KI

Sichere Agentenidentität, Delegierung, Governance und Zugriff mit Echtzeit-Umsetzung sowie auditsicherer Verantwortlichkeit
Registrieren Sie jeden Agenten mit einer eindeutigen, überprüfbaren Identität, um gemeinsam genutzte Schlüssel zu vermeiden und eine nachvollziehbare Governance vom ersten Tag an zu ermöglichen.
Verknüpfen Sie Agentenaktionen mit der Absicht des Benutzers durch gesteuerte Delegierung, bereichsbezogene Token und Genehmigungen und liefern Sie so einen eindeutigen Nachweis darüber, wer für welche Autorisierung zuständig war.
Die Richtlinien werden bei jedem API- und Tool-Aufruf mit kontinuierlicher Autorisierung durchgesetzt. So werden Lücken an den Stellen geschlossen, wo Risiken durch Agenten bestehen.
Profitieren Sie von vollständiger Transparenz und Nachvollziehbarkeit mit signierten Prüfprotokollen, sofortiger Widerrufsmöglichkeit und Compliance-Nachweisen, die jeder Prüfung standhalten.