Identity Management für agentische KI

Sichere Agentenidentität, Delegierung, Governance und Zugriff mit Echtzeit-Umsetzung sowie auditsicherer Verantwortlichkeit


Autonome Agenten bringen neue Risiken mit sich

Autonome Agenten erzeugen Identitäts-, Zugriffs- und Prüfungsrisiken, die ein veraltetes Identity und Access Management (IAM) nicht kontrollieren kann.

 

KI-Agenten verhalten sich nicht wie herkömmliche Anwendungen – sie steuern selbstständig APIs, Daten und Tools und handeln dabei oft im Namen der Benutzer.

 

Ohne eindeutige Agentenidentität, gesteuerte Delegierung und Echtzeit-Umsetzung beschleunigt sich die unkontrollierte Ausbreitung von Berechtigungen, die Nachvollziehbarkeit von Prüfprotokollen bricht zusammen und das Risiko in hybriden und Multicloud-Umgebungen steigt.
Agentenidentität und Onboarding

Registrieren Sie jeden Agenten mit einer eindeutigen, überprüfbaren Identität, um gemeinsam genutzte Schlüssel zu vermeiden und eine nachvollziehbare Governance vom ersten Tag an zu ermöglichen.

 Delegierung und Autorisierungskontrolle

Verknüpfen Sie Agentenaktionen mit der Absicht des Benutzers durch gesteuerte Delegierung, bereichsbezogene Token und Genehmigungen und liefern Sie so einen eindeutigen Nachweis darüber, wer für welche Autorisierung zuständig war.

 Echtzeit-Umsetzung am Anwendungspunkt

Die Richtlinien werden bei jedem API- und Tool-Aufruf mit kontinuierlicher Autorisierung durchgesetzt. So werden Lücken an den Stellen geschlossen, wo Risiken durch Agenten bestehen.

 Auditfähige Governance und Nachweise

Profitieren Sie von vollständiger Transparenz und Nachvollziehbarkeit mit signierten Prüfprotokollen, sofortiger Widerrufsmöglichkeit und Compliance-Nachweisen, die jeder Prüfung standhalten.
