Single Sign-on

Sorgen Sie für leichteren und dennoch sicheren Zugriff auf all Ihre Anwendungen mit nur einem Satz an Anmeldedaten. IBM® Security Verify ermöglicht eine zentrale Zugriffssteuerung, eine strikte Authentifizierung und Self-Service seitens der Benutzer. Stellen Sie innerhalb einer authentifizierten Session für Cloud-, On-Premises- und mobile Anwendungen Zugriff per Mausklick bereit – über ein einheitliches SSO-Launchpad.