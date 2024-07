Forrester Total Economic Impact von IBM Security Verify

IBM beauftragte Forrester Consulting mit der Durchführung einer TEI-Studie (Total Economic Impact), in der die potenzielle Investitionsrendite (Return on Investment, ROI) untersucht wurde, die Unternehmen durch den Einsatz von IBM Security Verify als Identity-as-a-Service (IDaaS)-Lösung in Verbindung mit ihrer On-Premises-IAM-Infrastruktur erzielen können.