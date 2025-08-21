FedRAMP-zertifiziertes IAM für Mitarbeiter und Kunden
IBM Verify for Government bietet Identity und Access Management für Kunden (CIAM) und Ihre Belegschaft (IAM) – für menschliche wie auch maschinelle Identitäten. Seit über drei Jahrzehnten vertrauen einige der größten Unternehmen und kritischsten Infrastrukturen auf IBM Verify.
Die FedRAMP-Autorisierung schreibt strenge Sicherheitskontrollen vor, die ein höheres Maß an Sicherheit für die von Bundesbehörden genutzten Cloud-Services gewährleisten können.
Steigern Sie die Zahl der Bürgerregistrierungen bei gleichzeitiger Risikominderung durch passwortlose Passkeys, die eine Identitätsauthentifizierung ermöglichen, die gegen Phishing resistent ist und die Privatsphäre wahrt.
Nutzen Sie den bewährten Berater, um die IAM-Funktionen Ihrer Behörde zu erweitern und auf diese Weise sicheres Wachstum und Anpassungsfähigkeit zu gewährleisten.
Erleben Sie sicheren, reibungslosen Identitätszugriff in vereinfachter Form. Erleben Sie Verify.