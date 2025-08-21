IBM Verify for Government: Sicherer, reibungsloser Zugriff für menschliche und maschinelle Identitäten

FedRAMP-zertifiziertes IAM für Mitarbeiter und Kunden

Darstellung von Finanztechnologien, einschließlich mobiler Geräte, digitaler Sicherheit, Verschlüsselung und digitaler Banken

Sicherer, reibungsloser Zugriff für alle Identitäten

IBM Verify for Government bietet Identity und Access Management für Kunden (CIAM) und Ihre Belegschaft (IAM) – für menschliche wie auch maschinelle Identitäten. Seit über drei Jahrzehnten vertrauen einige der größten Unternehmen und kritischsten Infrastrukturen auf IBM Verify.
Standardisierte Sicherheitskontrollen

Die FedRAMP-Autorisierung schreibt strenge Sicherheitskontrollen vor, die ein höheres Maß an Sicherheit für die von Bundesbehörden genutzten Cloud-Services gewährleisten können.
Reibungsloser Zugang für menschliche und nicht-menschliche Identitäten

Steigern Sie die Zahl der Bürgerregistrierungen bei gleichzeitiger Risikominderung durch passwortlose Passkeys, die eine Identitätsauthentifizierung ermöglichen, die gegen Phishing resistent ist und die Privatsphäre wahrt.
Skalierbare IAM-Funktionen

Nutzen Sie den bewährten Berater, um die IAM-Funktionen Ihrer Behörde zu erweitern und auf diese Weise sicheres Wachstum und Anpassungsfähigkeit zu gewährleisten.

Identitätsmodernisierung bei gleichzeitigem Schutz der Privatsphäre

Mann zeigt auf seine Smartwatch, während er am Computer arbeitet
Modernisieren Sie die physische Identität

Modernisieren Sie Ihre IAM-Lösungen mit digitalen Zugangsdaten, um Sicherheit, Effizienz und Komfort zu erhöhen und gleichzeitig die Kosten zu senken. Schaffen Sie einen sicheren, reibungslosen Zugang, der Ihre Bürger mit passwortlosem Zugriff durch Passkeys begeistert.
Frau an einem Tisch schaut auf ihr Smartphone, während sie am Computer arbeitet
Stellen Sie Datenschutz und Zustimmung sicher

Sorgen Sie für die Einhaltung der Datenschutzgesetze und erfassen Sie detaillierte Genehmigungsanforderungen mit Leichtigkeit. Ermöglichen Sie Self-Service, indem Sie die Regeln für die Zustimmungsfeststellung automatisieren und den Bürgern die Kontrolle über ihre Datenerfassung und -nutzung geben.

Ähnliche Produkte

Sicherer, reibungsloser Zugriff auf alles – mit Verify
IBM Verify Customer Identity

Bieten Sie Kunden, Partnern und Bürgern ansprechende, moderne und sichere Digital Experiences.

 IBM Verify Workforce Identity

Eliminieren Sie die Komplexität des Benutzerzugriffs in hybriden Umgebungen durch Identitätsmodernisierung.

 IBM Verify Protection

Erkennen Sie mit KI versteckte identitätsbasierte Risiken und Bedrohungen in Ihrer gesamten IT-Umgebung.

 IBM Identity Governance

Bereitstellung, Prüfung und Berichterstattung über Benutzerzugriff und -aktivität durch Lebenszyklus-, Compliance- und Analysefunktionen, On-Prem und in der Cloud.

 IBM Verify Trust

Integrieren Sie Risikosicherheit in Identity- und Access-Management-Systeme (IAM), um eine intelligentere Authentifizierung zu ermöglichen.

 IBM Verify Directory

Konsolidieren und vereinheitlichen Sie das Identitätsmanagement Ihres Unternehmens durch eine skalierbare, containerisierte und robuste Verzeichnislösung.

 IBM® Application Gateway

Erweitern Sie ältere Anwendungen ohne Codeänderungen problemlos um moderne Authentifizierungsfunktionen.
Cybersicherheitsexperte tippt auf einer Computertastatur und schreibt Code.
Machen Sie den nächsten Schritt

Erleben Sie sicheren, reibungslosen Identitätszugriff in vereinfachter Form. Erleben Sie Verify.

