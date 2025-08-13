Vegetationsmanagement

Treffen Sie bessere datengesteuerte Entscheidungen über die Art und den Zeitpunkt der Wartung von Ressourcen und Ökosystemen, die durch Vegetationswachstum bedroht werden

Grafische Darstellung der Vegetationsmanagementfunktion der IBM Environmental Intelligence Suite

Überblick

Der Schutz von Stromleitungen, Kraftwerken und anderen Versorgungseinrichtungen vor unerwünschter Vegetation ist eine Frage der öffentlichen Sicherheit: herabfallende Baumzweige und stark wachsende Bürsten in der Nähe von Stromleitungen können zu Ausfällen, Wildfeuerrisiken und erhöhten Gefahren für Personen und für Eigentum führen. Herkömmliche Methoden zur Entscheidungsfindung bei der Vegetationskontrolle können allerdings effizienter und kostengünstiger sein, wenn sie auf zyklischer Planung und manuellen Inspektionen beruhen. 

 Was ist Vegetationsmanagement?
Die IBM® Vegetation Management Lösung

Nutzt Satellitendaten und prädiktive Geiger-Mode-LiDAR-Analysen in Kombination mit Wetterdaten, um mit Hilfe künstlicher Intelligenz Erkenntnisse über das Wachstum der Vegetation zu gewinnen, damit Sie fundiertere und proaktivere Entscheidungen über das Vegetationsmanagement von Versorgungsunternehmen treffen können. Diese kosteneffektive Lösung basiert auf einer Plattform, die Folgendes verarbeitet:

  • Komplexe georäumliche und zeitbasierte Datensätze
  • Anwendung von KI und Analytik, um die Auswirkungen der Vegetation zu berechnen und zu bewerten
  • Hilfe bei der Bestimmung risikoreicher Verbindungen oder Flure, die am besten von Verkürzungen oder Wartungsarbeiten profitieren

Ihre Möglichkeiten

Der Karten-Screenshot, der auf der EIS-Webseite für Vegetationsmanagement verwendet wird, bietet einen Einblick in die IU des Produkts
Skalierbare und zeitbezogene Erkenntnisse gewinnen 

IBM Vegetation Management hilft Managern und Stakeholdern, den aktuellen Zustand der Vegetation in einem Gebiet besser zu verstehen, einschließlich der durchschnittlichen Höhe und der maximalen Baumhöhe von Bäumen. Dieses Verständnis ist entscheidend für die Identifizierung von Bäumen, die eine Bedrohung für die Versorgungsdienste darstellen könnten, und für die Zusammenfassung des Eindringens von Vegetation in definierte Pufferzonen um Assets. Das Tool skaliert automatisch, bewertet das Wachstum der Vegetation über Hunderte von Kilometern an Stromleitungen und ermöglicht die Priorisierung von Baumschnitt- und Baumbeseitigungsarbeiten nach Korridoren, Abschnitten und Zonen.
Screenshot der Karte, die auf der EIS-Webseite für Vegetationsmanagement verwendet wird.
KPIs und Scoring anpassen

Die Forscher verwenden Satellitenbilder und LiDAR-Daten, um die Vegetation nach verschiedenen Kriterien und Metriken zu bewerten, z. B. nach der Entfernung zu einer Stromleitung oder dem Ausmaß der Überschreitung einer Pufferzone. Sie vergeben Punkte, um die Bemühungen zur Beseitigung von Gestrüpp zu identifizieren und zu konzentrieren. Benutzer können einen integrierten Vegetationsmanagementplan erstellen, indem sie diese Erkenntnisse mit anderen Informationsebenen kombinieren, um benutzerdefinierte Dashboards, Warnmeldungen und Entscheidungsmetriken zu erstellen und Daten nach Bedarf zu exportieren.
Der Screenshot zeigt das Innere der EIS-Benutzeroberfläche und veranschaulicht die Datenfunktionen der benutzerdefinierten Klimalösungen.
Vegetationsarten und -risiken bewerten

Das Tool liefert Erkenntnisse über Baumarten, die die Bestimmung von Bäumen mit potenziellem Umsturzrisiko beinhalten, und sagt Bereiche vorher, in denen ein Baumbeschnitt Übertragungsleitungen und andere Assets schützen könnte. Mit Dashboard-Ansichten und Warnungen können Manager vorbeugende Wartungs- und Trimmzyklen optimieren, proaktive Asset-Management-Strategien entwickeln, schnell reagieren und den Bedarf an kostspieligen manuellen Inspektionen reduzieren.
Vegetationsmanagement mit IBM Maximo

Das Überwuchern der Vegetation kann die Versorgungsunternehmen Milliarden von Dollar kosten und zu störenden Ausfällen führen. Sehen wir uns an, wie Versorgungsunternehmen die IBM Environmental Intelligent und IBM Maximo nutzen können, um das Problem zu entschärfen.
      Fallstudien

      Loading of iron ore on a barge at Saldanha Bay, South Africa
      View of two airplane tails on tarmac at airport
      Machen Sie den nächsten Schritt

      Buchen Sie eine Demo oder vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch mit einem Experten, um herauszufinden, wie Ihr Unternehmen von IBM Vegetation Management profitieren kann.

