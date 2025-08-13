IBM Vegetation Management hilft Managern und Stakeholdern, den aktuellen Zustand der Vegetation in einem Gebiet besser zu verstehen, einschließlich der durchschnittlichen Höhe und der maximalen Baumhöhe von Bäumen. Dieses Verständnis ist entscheidend für die Identifizierung von Bäumen, die eine Bedrohung für die Versorgungsdienste darstellen könnten, und für die Zusammenfassung des Eindringens von Vegetation in definierte Pufferzonen um Assets. Das Tool skaliert automatisch, bewertet das Wachstum der Vegetation über Hunderte von Kilometern an Stromleitungen und ermöglicht die Priorisierung von Baumschnitt- und Baumbeseitigungsarbeiten nach Korridoren, Abschnitten und Zonen.