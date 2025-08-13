Treffen Sie bessere datengesteuerte Entscheidungen über die Art und den Zeitpunkt der Wartung von Ressourcen und Ökosystemen, die durch Vegetationswachstum bedroht werden
Der Schutz von Stromleitungen, Kraftwerken und anderen Versorgungseinrichtungen vor unerwünschter Vegetation ist eine Frage der öffentlichen Sicherheit: herabfallende Baumzweige und stark wachsende Bürsten in der Nähe von Stromleitungen können zu Ausfällen, Wildfeuerrisiken und erhöhten Gefahren für Personen und für Eigentum führen. Herkömmliche Methoden zur Entscheidungsfindung bei der Vegetationskontrolle können allerdings effizienter und kostengünstiger sein, wenn sie auf zyklischer Planung und manuellen Inspektionen beruhen.
Nutzt Satellitendaten und prädiktive Geiger-Mode-LiDAR-Analysen in Kombination mit Wetterdaten, um mit Hilfe künstlicher Intelligenz Erkenntnisse über das Wachstum der Vegetation zu gewinnen, damit Sie fundiertere und proaktivere Entscheidungen über das Vegetationsmanagement von Versorgungsunternehmen treffen können. Diese kosteneffektive Lösung basiert auf einer Plattform, die Folgendes verarbeitet:
