IBM Unified Key Orchestrator für Container

IBM Unified Key Orchestrator for Containers (UKO for Containers) ermöglicht es Unternehmen, den gesamten Lebenszyklus von Verschlüsselungscode in Hybrid- und Multicloud-Umgebungen zentral zu verwalten. UKO for Containers wurde entwickelt, um die modernen Anforderungen stark regulierter Branchen im Finanz-, Gesundheitswesen oder in Regierungsbehörden zu erfüllen, und vereint die Schlüsselverwaltung auf einer einzigen Oberfläche, um die Durchsetzung von Richtlinien zu vereinfachen, die Transparenz zu erhöhen und die betriebliche Komplexität zu reduzieren.