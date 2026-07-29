Unternehmen verschwenden jedes Jahr Millionen, da nicht produktionsrelevante Workloads noch lange weiterlaufen, nachdem die Teams sie bereits nicht mehr nutzen. IBM Turbonomic Parking Edition ist ein SaaS-Angebot, das dazu beiträgt, die Cloud-Kosten zu senken, indem es Workloads automatisch in AWS, Azure und Google Cloud „parkt“. Mithilfe von Zeitplänen und Richtlinien können Teams die Leistungsplanung für Workloads (Parking) automatisieren, den Betriebsaufwand reduzieren und sofortige Einsparungen erzielen.