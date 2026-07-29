Senken Sie Ihre Cloud-Kosten, indem Sie inaktive Cloud-Workloads automatisch in den Ruhezustand versetzen
Cloud-Einsparungen leicht gemacht
Unternehmen verschwenden jedes Jahr Millionen, da nicht produktionsrelevante Workloads noch lange weiterlaufen, nachdem die Teams sie bereits nicht mehr nutzen. IBM Turbonomic Parking Edition ist ein SaaS-Angebot, das dazu beiträgt, die Cloud-Kosten zu senken, indem es Workloads automatisch in AWS, Azure und Google Cloud „parkt“. Mithilfe von Zeitplänen und Richtlinien können Teams die Leistungsplanung für Workloads (Parking) automatisieren, den Betriebsaufwand reduzieren und sofortige Einsparungen erzielen.
Gehen Sie über die Transparenz der Cloud-Kosten hinaus und ergreifen Sie konkrete Maßnahmen. Verringern Sie den Verschwendung, automatisieren Sie Einsparpotenziale und liefern Sie den Stakeholdern messbare Ergebnisse zur Kostenoptimierung
Speziell entwickelt, um Kosten in der Cloud einzusparen
Konfigurieren Sie Parkzeitpläne und -richtlinien, ermitteln Sie Parkmöglichkeiten und automatisieren Sie Start- und Stoppvorgänge über eine einzige Benutzeroberfläche. Als vollständig verwaltetes SaaS-Angebot unterstützt die Turbonomic Parking Edition Unternehmen dabei, die Speicherplatzverwaltung in Cloud-Umgebungen einheitlich durchzusetzen und gleichzeitig den manuellen Aufwand zu reduzieren.
Verteilen Sie Workloads automatisch über AWS, Microsoft Azure und die Google Cloud-Plattform hinweg – alles über eine einheitliche Benutzeroberfläche. Machen Sie separate native Tools überflüssig, reduzieren Sie die Komplexität Ihrer Betriebsabläufe und wenden Sie gleichzeitig einheitliche Richtlinien zur Kostenkontrolle in Ihrer gesamten Cloud-Umgebung an.
Verfolgen Sie geplante und erzielte Einsparungen mithilfe integrierter Dashboards. Verfolgen Sie die Abdeckung des Fahrplans, identifizieren Sie zusätzliche Parkmöglichkeiten und messen Sie die finanziellen Auswirkungen Ihrer Parkstrategie im Laufe der Zeit.
Standardisieren Sie das Parken von Workloads mithilfe wiederverwendbarer Richtlinien und Workload-Sätze. Setzen Sie die Parkfunktion einheitlich in allen Umgebungen ein, reduzieren Sie dabei den manuellen Verwaltungsaufwand und vereinfachen Sie den Betrieb in großem Maßstab.
Die Workload-Parking-Funktion hält Cloud-Workloads automatisch an, wenn sie nicht benötigt werden, und startet sie bei Bedarf wieder. Dadurch lassen sich unnötige Rechenkosten vermeiden und gleichzeitig sicherstellen, dass die Ressourcen während der Geschäftszeiten verfügbar sind.
Die „Parking Edition“ unterstützt eine Vielzahl von Cloud-Workloads, darunter virtuelle Maschinen, Auto-Scaling-Gruppen, Datenbanken, Datenbankcluster, Managed-Instance-Gruppen und Kubernetes-Cluster.
Nachdem Sie Ihre Cloud-Konten verknüpft und Parkzeitpläne oder -richtlinien festgelegt haben, können Unternehmen sofort Einsparungen erzielen, da Workloads während Leerlaufzeiten automatisch geparkt werden.
Ja. IBM Turbonomic bezeichnet diese als „Workload-Sets“, um Ihre Workloads einfach zu gruppieren, sie in einer bestimmten Reihenfolge anzuhalten und zu starten sowie zusätzlich eine Wartezeit zwischen den einzelnen Anhalte- oder Startvorgängen der Workloads einzufügen.
Ja. IBM Turbonomic Parking Edition unterstützt Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und die Google Cloud Platform und ermöglicht es Unternehmen, das Parken von Workloads in Multi-Cloud-Umgebungen über eine einzige Benutzeroberfläche zu verwalten. Weitere Cloud-Provider werden in Kürze unterstützt.
Nein. Die Parkzeitpläne und -richtlinien werden über das Produkt verwaltet, sodass keine benutzerdefinierten Skripte erstellt und gepflegt werden müssen.
Ja. Parking Edition ist als Einstiegslösung in IBM Turbonomic konzipiert. Wenn sich Ihre Optimierungsanforderungen weiterentwickeln, können Sie auf die vollständige Plattform umsteigen und dabei Ihre bestehenden Parkkonfigurationen beibehalten.
Parking Edition konzentriert sich auf das automatisierte Parken von Workloads, um die Cloud-Kosten zu senken. IBM Turbonomic umfasst zudem Funktionen für kontinuierliches Anwendungsressourcenmanagement, die bedarfsgerechte Anpassung von Workloads, Kapazitätsplanung und Leistungsoptimierung.