Turbonomic liest den Terraform-Status, um den Code mit den Ressourcen zu verknüpfen und so eine schnellere, fundierte Optimierung durch Automatisierung oder manuelle Aktionen zu ermöglichen
Durch das Hinzufügen eines Ziels für ein Versionskontrollsystem und der Anmeldedaten zum Auslesen des Terraform-Status wird der Code-Kontext in Entitäten und Aktionsdetails innerhalb von IBM® Turbonomic eingebunden, wo diese Entitäten von Terraform als Code verwaltet werden. Dies ermöglicht eine schnellere und informiertere Verarbeitung von Optimierungsmaßnahmen, entweder manuell oder automatisiert.
Turbonomic benötigt Lesezugriff auf die Terraform-State-Dateien, um die von Turbonomic optimierten bereitgestellten Ressourcen mit den Code-Repositorys abzugleichen, in denen diese beschrieben sind. Turbonomic kann den Status aus HCP Terraform- oder Terraform Enterprise-Workspaces sowie aus AWS S3-Buckets auslesen.