Durch das Hinzufügen eines Ziels für ein Versionskontrollsystem und der Anmeldedaten zum Auslesen des Terraform-Status wird der Code-Kontext in Entitäten und Aktionsdetails innerhalb von IBM® Turbonomic eingebunden, wo diese Entitäten von Terraform als Code verwaltet werden. Dies ermöglicht eine schnellere und informiertere Verarbeitung von Optimierungsmaßnahmen, entweder manuell oder automatisiert.

Turbonomic benötigt Lesezugriff auf die Terraform-State-Dateien, um die von Turbonomic optimierten bereitgestellten Ressourcen mit den Code-Repositorys abzugleichen, in denen diese beschrieben sind. Turbonomic kann den Status aus HCP Terraform- oder Terraform Enterprise-Workspaces sowie aus AWS S3-Buckets auslesen.