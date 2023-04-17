IBM Terraform-Integration

Turbonomic liest den Terraform-Status, um den Code mit den Ressourcen zu verknüpfen und so eine schnellere, fundierte Optimierung durch Automatisierung oder manuelle Aktionen zu ermöglichen

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Ein Diagramm mit verschiedenen Formen, die durch Pfeile miteinander verbunden sind

Funktionsweise

Durch das Hinzufügen eines Ziels für ein Versionskontrollsystem und der Anmeldedaten zum Auslesen des Terraform-Status wird der Code-Kontext in Entitäten und Aktionsdetails innerhalb von IBM® Turbonomic eingebunden, wo diese Entitäten von Terraform als Code verwaltet werden. Dies ermöglicht eine schnellere und informiertere Verarbeitung von Optimierungsmaßnahmen, entweder manuell oder automatisiert.

Turbonomic benötigt Lesezugriff auf die Terraform-State-Dateien, um die von Turbonomic optimierten bereitgestellten Ressourcen mit den Code-Repositorys abzugleichen, in denen diese beschrieben sind. Turbonomic kann den Status aus HCP Terraform- oder Terraform Enterprise-Workspaces sowie aus AWS S3-Buckets auslesen.

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G2-Abzeichen für Turbonomic
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