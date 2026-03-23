Kubecost-Integration

Kubecost erstellt eine detaillierte Kostenzuweisung für Kubernetes-Cluster, Namespaces, Workload und Container. IBM® Turbonomic verarbeitet diese Kostendaten und korreliert sie mit der Echtzeitnutzung und dem Anwendungsbedarf.

Turbonomic generiert dann automatisierte Aktionen, die Ressourcen optimal dimensionieren, Verschwendung vermeiden und Überdimensionierung verhindern, indem sichergestellt wird, dass Kostenoptimierungsentscheidungen die Leistung der Anwendung nicht beeinträchtigen.