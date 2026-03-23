Kubecost-Integration

Vereinheitlichen Sie die Kostentransparenz von Kubernetes mit der automatisierten Leistungsoptimierung

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Illustration eines abstrakten System-Workflows mithilfe von Kreisen, Dreiecken, Quadraten und Sechsecken, die durch Pfeile verbunden sind, wobei ein zentrales Serversymbol die Datenverarbeitung anzeigt.
Funktionsweise

Kubecost erstellt eine detaillierte Kostenzuweisung für Kubernetes-Cluster, Namespaces, Workload und Container. IBM® Turbonomic verarbeitet diese Kostendaten und korreliert sie mit der Echtzeitnutzung und dem Anwendungsbedarf.

Turbonomic generiert dann automatisierte Aktionen, die Ressourcen optimal dimensionieren, Verschwendung vermeiden und Überdimensionierung verhindern, indem sichergestellt wird, dass Kostenoptimierungsentscheidungen die Leistung der Anwendung nicht beeinträchtigen.
Ermittelte Daten

Definitionseinheiten

  • Kubernetes-Cluster
  • Knoten
  • Namespaces
  • Pods
  • Container

Metriken

  • Kostenzuordnung für Kubernetes
  • CPU- und Speichernutzung
  • Workload-Nachfragemuster
Generierte Maßnahmen
  • Richtige Dimensionierung von Kubernetes-Workloads
  • Anpassen der Container- und Pod-Ressourcen
  • Empfehlungen zur Knotenplatzierung und Skalierung
  • Automatisierte Maßnahmen zur Reduzierung von Verschwendung bei gleichbleibender Leistung
Unterstützte Versionen und Voraussetzungen

Unterstützte Versionen

  • Kubecost Foundations/OpenCost
    Unterstützt mit IBM Turbonomic 8.17.1 und später (Vorschau)
  • Kubecost Enterprise
    Unterstützt mit IBM Turbonomic 8.18.6 und später (Vorschau)

Voraussetzungen

  • Kubecost muss im selben Kubernetes-Cluster wie Kubeturbo bereitgestellt werden
  • Für Kubecost Enterprise muss in Turbonomic ein Kubecost Enterprise-Ziel konfiguriert werden, um Kostendaten aufzunehmen
  • Über eine bestehende Lizenz für IBM Turbonomic hinaus ist keine zusätzliche Lizenzierung erforderlich.
Machen Sie den nächsten Schritt

Weitere Informationen zur Kubecost-Integration erhalten Sie von einem IBM-Experten.

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