IBM Apptio-Integration

Optimieren Sie die IT-Kosten durch die Automatisierung und Visualisierung von Ressourcenentscheidungen im Rahmen des Technologie-Business-Management-Frameworks (TBM)

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Ein Diagramm aus Wolken und kreisförmigen Formen, die durch Pfeile miteinander verbunden sind

Funktionsweise

IBM Apptio ist eine IT-Finanzmanagementplattform, die vollständige Kostentransparenz der Technologieausgaben bietet. IBM Turbonomic bietet kontinuierliche Optimierungsempfehlungen und automatisiert Entscheidungen zur Anwendungsbegrenzung. Mit dieser Integration sendet Turbonomic automatisch Optimierungs-Erkenntnisse (ausstehende und ausgeführte Aktionen) an Apptio, wo die Empfehlungen quantifiziert, visualisiert und auf das TBM- Framework abgestimmt werden.
G2-Abzeichen für Turbonomic
89 % der Benutzer würden IBM Turbonomic wahrscheinlich weiterempfehlen
Sehen Sie, wie Turbonomic im Vergleich zum G2-Durchschnitt abschneidet und was echte Nutzer über die Plattform sagen.
Lesen Sie den G2-Bericht 2025

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