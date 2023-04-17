Optimieren Sie die IT-Kosten durch die Automatisierung und Visualisierung von Ressourcenentscheidungen im Rahmen des Technologie-Business-Management-Frameworks (TBM)
IBM Apptio ist eine IT-Finanzmanagementplattform, die vollständige Kostentransparenz der Technologieausgaben bietet. IBM Turbonomic bietet kontinuierliche Optimierungsempfehlungen und automatisiert Entscheidungen zur Anwendungsbegrenzung. Mit dieser Integration sendet Turbonomic automatisch Optimierungs-Erkenntnisse (ausstehende und ausgeführte Aktionen) an Apptio, wo die Empfehlungen quantifiziert, visualisiert und auf das TBM- Framework abgestimmt werden.