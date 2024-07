Die TS2280 6 Gbit/s SAS-Schnittstelle ermöglicht die Verbindung mit einem breiten Spektrum an Open-System-Servern. Für eine flexible Netzwerkintegration bietet dieses kompakte externe Laufwerk sowohl zwei SAS-Anschlüsse als auch einen Ethernet-Anschluss und kann nebeneinander in ein 19-Zoll-Rackregal gestellt oder in einer eigenständigen Konfiguration verwendet werden.