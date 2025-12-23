Hier erhalten Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu diesem Produkt.
Mit Pinpoint Detect bietet Trusteer umfassende Einblicke in die digitale Identität. So kann nahtlos ermittelt werden, ob der auf den Service zugreifende Benutzer auch wirklich derjenige ist, der diese Identität besitzt.
Unternehmen müssen in der heutigen Bedrohungslandschaft oft Kompromisse zwischen Sicherheit und Kundenerlebnis eingehen. Mit der Technologie für Vertrauen in digitale Identitäten können Unternehmen sowohl Risiko als auch Vertrauen messen, um die digitale Customer Journey zu schützen und gleichzeitig ein besseres digitales Erlebnis zu bieten.
IBM Security Trusteer Pinpoint Detect ermöglicht die Erfassung von Informationen von digitalen Endpunkten, d. h. von der mobilen App, dem mobilen Browser oder den Desktop-Browsern des Unternehmens, und kombiniert diese Daten mit den weltweiten Informationsquellen von IBM und ergänzenden Quellen anderer Anbieter.
Bei der Bewertung des Risikos berücksichtigt IBM Security Trusteer Pinpoint Detect fünf Kontextbereiche: Benutzeridentität und -attribute, Gerätedaten und -hygiene, ausgeführte Aktivität oder Zugriff auf Ressourcen, Umgebungsfaktoren wie Standort und IP-Netzwerke sowie Verhaltensinformationen.
Pinpoint Detect arbeitet transparent, ohne dass ausführbare Dateien oder Plugins auf den Computer der Anwender heruntergeladen werden müssen. Bei Webanwendungen verwendet Pinpoint einen in die Webseite eingebetteten Code. Für mobile Anwendungen verwendet die App des Unternehmens das IBM Security Trusteer Mobile SDK.
Als SaaS-Lösung (Software-as-a-Service) kann Pinpoint Detect schnell und einfach bereitgestellt werden. Die beste Vorgehensweise besteht in einem vierstufigen Bereitstellungsprozess, der Scoping, Implementierung, Einführung und Überprüfung einschließlich Training umfasst.
Nutzen Sie die interaktive Demo, um Schritt für Schritt durch die Anwendung geführt zu werden. Alternativ können Sie sich auch in der Security Learning Academy mit detaillierten Implementierungsverfahren vertraut machen.
IBM Security Trusteer Pinpoint Assure bewertet das Risiko von neuen oder anonymen Benutzern. IBM Security Trusteer Pinpoint Detect prüft kontinuierlich die digitalen Identitäten bekannter oder registrierter Benutzer. Und schließlich können Unternehmen mit IBM Security Trusteer Pinpoint Verify mithilfe einer starken Authentifizierung die Vertrauenswürdigkeit von Benutzern mit hohem Risiko bestätigen.
IBM Trusteer-Produkte werden hauptsächlich von Banken, Finanzinstituten, Versicherungen, Einzelhändlern, sowie in den Branchen Telekommunikation, Reisen und Transport eingesetzt.
Im Allgemeinen bieten Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) die Möglichkeit einer schnellen und einfachen Bereitstellung. Dank der SaaS-Bereitstellung kann Trusteer auch einen agilen kontinuierlichen Bedrohungsschutz einsetzen, der mit Hilfe von KI und Analysen neue Bedrohungen und Muster identifiziert.