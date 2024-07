Storage Suite for Cloud Paks kann mit unbefristeten und befristeten Lizenzvereinbarungen bereitgestellt werden, die nach der Anzahl der virtuellen Prozessorkerne (VPC) berechnet werden. Die Suite ist in zwei Optionen erhältlich: als Standard Edition und als Capacity Edition. Alle Artikelnummern haben eine VPC-Berechtigung, die in Kapazitäten umgerechnet wird.