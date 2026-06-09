Aufbau Ihres intelligenten Data Lakehouse, powered by IBM

Aufbau von Data Lakehouses Interaktive Demo

Ihre Daten freischalten​

 
  • Vereinheitlichte, richtliniengetriebene Governance: Nahtlos integriert in den IBM Knowledge Catalog.
  • Eliminieren Sie Datenmigration mit Fusion Active File Management (AFM).
  • Identifiziert automatisch hochwertige KI- und Analysedatensätze und speichert sie auf ultraschnellen Speicherebenen.

 

Was ist Dark Data?
KI-optimierte Datenplattform, keinerlei DIY-Komplexität
Nachprüfbare Kontrolle

Sie haben die volle Kontrolle über die Datenverfügbarkeit und die lokalisierte Governance und können so sicherstellen, dass sensible Workloads den regionalen Vorschriften entsprechen, ohne die cloudnative Flexibilität der Cloud zu beeinträchtigen.
Schlüsselfertige Bereitstellung

Stellen Sie eine vollständige, vorkonfigurierte, schlüsselfertige Lösung in weniger als einer Woche bereit und verkürzen Sie so den Tag 1 der Bereitstellung von Monaten auf Tage.
Skalierbar nach Ihren Anforderungen

Starten Sie Ihr Lakehouse auf Fusion und skalieren Sie horizontal auf Petabyte- und Exabyte-Ebene.
Extreme Abfrageleistung

Die integrierte NVMe-Zwischenspeicherung verbessert die Abfragezeiten um das 7- bis 90-Fache im Vergleich zu herkömmlichen Speichersystemen.
Zugriff auf all Ihre Daten, egal wo sie sich befinden

Erhalten Sie eine einheitliche Datenverwaltung und Sicherheit in On-Premises-, Hybrid-Cloud- und Multicloud-Umgebungen.

Datenverfeinerung powered by Fusion

Mehrwert in jeder Phase: IBM Fusion verwandelt Rohdaten in KI-fähige Ergebnisse.
Abstrakte geometrische Blöcke auf schwarzem Hintergrund
Rohdaten an der Quelle erfassen

Unterstützt strukturierte, halbstrukturierte und unstrukturierte Daten mit Hochgeschwindigkeitsaufnahme.
Nahaufnahme abstrakter Raketenturbinenblätter
Bereinigung und Anreicherung für mehr Klarheit

Paralleler Datenzugriff und Abfrage-Pushdown beschleunigen die Datenverarbeitung.
Dunkle Betonwand im Hintergrund, mit integrierten weißen Lichtleisten
Vertrauenswürdige Daten in Entscheidungen verwandeln

Hohe Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und umfangreicher API-Zugriff für umsetzbare Erkenntnisse im Geschäftsalltag.

Datenschutz trifft auf Lakehouse-Leistung

Kacheln mit IBM Muster
Detaillierte Kontrolle

Nur die richtigen Personen sehen die richtigen Daten.
Eine digitale Darstellung, die eine Verschiebung mithilfe geometrischer Muster interpretiert
Dauerhaft resilient

Mit Backup, Restore und Notfallwiederherstellung sind Sie geschützt.
Ein digitales Rendering, das Muster und Wiederholungen interpretiert
Compliance bereit

  Erfüllt strenge Standards wie DSGVO, HIPAA und PCI DSS.
Eine digitale Darstellung, die eine Verschiebung mithilfe geometrischer Muster interpretiert
Verschlüsselung überall

Ihre Daten bleiben sicher – im Ruhestand und bei der Übertragung.

Verwandeln Sie Dark Data in vertrauenswürdige KI-Assets. 

Implementieren Sie ein validiertes, hochleistungsfähiges Lakehouse auf Fusion und skalieren Sie es mit Ceph und watsonx.data – schnellere Abfragen, bessere Governance und niedrigere Gesamtbetriebskosten

Fusion for Data Lakehouse – Lösungsübersicht
Bild eines Rechenzentrums

Ressourcen

Klicken. Erkunden. Transformieren – Fusion in Bewegung. Vernetzen, Austauschen und Lernen – werden Sie Teil der IBM Fusion-Community. Alles erkunden. Durchsuchen Sie die gesamte Bibliothek der Fusion-Ressourcen.
Machen Sie den nächsten Schritt

Erfahren Sie, wie Sie IBM Fusion Services für die Speicherung und den Schutz von Daten in Unternehmen nutzen können.