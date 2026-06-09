Sie haben die volle Kontrolle über die Datenverfügbarkeit und die lokalisierte Governance und können so sicherstellen, dass sensible Workloads den regionalen Vorschriften entsprechen, ohne die cloudnative Flexibilität der Cloud zu beeinträchtigen.
Stellen Sie eine vollständige, vorkonfigurierte, schlüsselfertige Lösung in weniger als einer Woche bereit und verkürzen Sie so den Tag 1 der Bereitstellung von Monaten auf Tage.
Starten Sie Ihr Lakehouse auf Fusion und skalieren Sie horizontal auf Petabyte- und Exabyte-Ebene.
Die integrierte NVMe-Zwischenspeicherung verbessert die Abfragezeiten um das 7- bis 90-Fache im Vergleich zu herkömmlichen Speichersystemen.
Erhalten Sie eine einheitliche Datenverwaltung und Sicherheit in On-Premises-, Hybrid-Cloud- und Multicloud-Umgebungen.
Mehrwert in jeder Phase: IBM Fusion verwandelt Rohdaten in KI-fähige Ergebnisse.
Unterstützt strukturierte, halbstrukturierte und unstrukturierte Daten mit Hochgeschwindigkeitsaufnahme.
Paralleler Datenzugriff und Abfrage-Pushdown beschleunigen die Datenverarbeitung.
Hohe Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und umfangreicher API-Zugriff für umsetzbare Erkenntnisse im Geschäftsalltag.
Nur die richtigen Personen sehen die richtigen Daten.
Mit Backup, Restore und Notfallwiederherstellung sind Sie geschützt.
Erfüllt strenge Standards wie DSGVO, HIPAA und PCI DSS.
Ihre Daten bleiben sicher – im Ruhestand und bei der Übertragung.