IBM Fusion bietet eine integrierte Plattform, mit der Unternehmen schnell eine offene, KI-optimierte Infrastruktur bereitstellen können. Mit IBM Fusion können Sie Folgendes erreichen: Schneller zu Erkenntnissen

Open AI Freedom

Optimierung der KI-Infrastruktur

Klügere Entscheidungen, schnellere Ergebnisse, stärkere Sicherheit. Operative Einfachheit, keine technische Komplexität Fusion optimiert die KI-Infrastruktur, das Infrastructure Lifecycle Management und vereinfacht die Bereitstellung am ersten Tag sowie den laufenden Betrieb durch integrierte Ausfallsicherheit und Governance, die für zuverlässige und sichere Umgebungen sorgen. Offene Plattform für KI, keine Blackbox Fusion ist auf jeder Ebene offen, was Ihnen die Freiheit zur Auswahl der Grundlage, der Beschleuniger zur Unterstützung der Modelle und der Ausführungsorte der Workloads gibt. Schnell zu Erkenntnissen, statt lange nach Daten zu suchen Fusion vereint eine sofort einsatzbereite Plattform, integrierte Datenservices und die erforderlichen Tools, damit Teams binnen Tagen statt Monaten neue KI-Workloads erstellen, testen und starten können.

Fusion liefert. Intelligenz überall Fusion ermöglicht Inferencing mit niedriger Latenz in großem Maßstab und liefert Echtzeitvorhersagen und generative Ausgaben, wo immer Ihre Anwendungen laufen. Autonome Ergebnisse Fusion ermöglicht der agentischen KI , selbstständig zu handeln, zu lernen und Ergebnisse zu liefern und erweitert damit die unternehmensweite Erkenntnisgewinnung über statische Modelle hinaus. Erschließung von vertrauenswürdigem Wissen Fusion stützt generative KI auf vertrauenswürdigem Unternehmenswissen und liefert schnellere, genauere Ausgaben, die fundierte Entscheidungen ermöglichen.

Bewährte Ergebnisse aus unserem Partner-Ökosystem. 90-fach Beschleunigen Sie Remote-S3-Abfragen mit watsonx.data* um das bis zu 90-fache* 70 % Reduzieren Sie die KI-Bereitstellungszeit mit OpenShift AI um bis zu 70 %.** 30X Steigern Sie den Trainingsdurchsatz mit NVIDIA Accelerated Computing um das bis zu 30-fache.***

Fusion fördert KI-Innovationen durch enge Partnerschaften mit Branchenführern. Fusion + watsonx vereinheitlichen verwaltete Daten und Foundation Models und beschleunigen die Einführung von KI im gesamten Unternehmen. Überzeugen Sie sich selbst Fusion + Red Hat AI bieten eine offene, hybride KI-Infrastruktur für Geschwindigkeit und Flexibilität. Mehr erfahren Fusion + NVIDIA AI bieten eine umfassende Beschleunigung für KI-Workloads in Unternehmen. Genauer untersuchen