Mit IBM Fusion können Sie Folgendes erreichen:
Fusion optimiert die KI-Infrastruktur, das Infrastructure Lifecycle Management und vereinfacht die Bereitstellung am ersten Tag sowie den laufenden Betrieb durch integrierte Ausfallsicherheit und Governance, die für zuverlässige und sichere Umgebungen sorgen.
Fusion ist auf jeder Ebene offen, was Ihnen die Freiheit zur Auswahl der Grundlage, der Beschleuniger zur Unterstützung der Modelle und der Ausführungsorte der Workloads gibt.
Fusion vereint eine sofort einsatzbereite Plattform, integrierte Datenservices und die erforderlichen Tools, damit Teams binnen Tagen statt Monaten neue KI-Workloads erstellen, testen und starten können.
Fusion ermöglicht Inferencing mit niedriger Latenz in großem Maßstab und liefert Echtzeitvorhersagen und generative Ausgaben, wo immer Ihre Anwendungen laufen.
Fusion ermöglicht der agentischen KI , selbstständig zu handeln, zu lernen und Ergebnisse zu liefern und erweitert damit die unternehmensweite Erkenntnisgewinnung über statische Modelle hinaus.
Fusion stützt generative KI auf vertrauenswürdigem Unternehmenswissen und liefert schnellere, genauere Ausgaben, die fundierte Entscheidungen ermöglichen.
Fusion + watsonx vereinheitlichen verwaltete Daten und Foundation Models und beschleunigen die Einführung von KI im gesamten Unternehmen.
Fusion + Red Hat AI bieten eine offene, hybride KI-Infrastruktur für Geschwindigkeit und Flexibilität.
Fusion + NVIDIA AI bieten eine umfassende Beschleunigung für KI-Workloads in Unternehmen.
* im Vergleich zu Systemen ohne IBM Fusion System-Caching-Funktionen mit watsonx.data. IBM RedBooks-Veröffentlichung
** IBM Cloud Docs – Red Hat OpenShift KI
NVIDIA GB200 NVL72 Datenblatt