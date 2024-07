IBM Storage as a Service ist eine lokale Datenspeicherlösung, bei der IBM FlashSystem und IBM DS8900F Hardware zu einem flexiblen, cloudähnlichem, nutzungsabhängigem Preismodell bereitstellt und verwaltet.

Mit IBM Storage as a Service lassen sich IT-Ausgaben senken, dank der kostenwirksamen, skalierbaren und zuverlässigen Speicherlösung. Zu den Vorteilen gehören ein verringerter Bedarf an kostenintensiven Investitionen in Hardware und Software, gesenkte Wartungskosten und eine vorhersehbare Preisgestaltung für alle Speicheranforderungen.

Laut einem aktuellen Gartner®-Bericht kann STaaS „die Kosten für die Speicherinfrastruktur um 40 % oder mehr senken“. Hier sind die Gründe, warum IT-Führungskräfte ihre Speicherinfrastruktur durch Storage-as-a-Service-Nutzungsmodelle ersetzen.