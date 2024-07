Das IBM SPSS Missing Values-Modul hilft Ihnen, fehlende Werte in Ihren Daten zu verwalten und aussagekräftigere Schlussfolgerungen zu ziehen. Entdecken Sie Muster bei fehlenden Daten, ermitteln Sie Schätzungen für Gesamtstatistiken und imputieren Sie fehlende Werte mithilfe statistischer Algorithmen. Das Modul hilft Ihnen bei der Erstellung von Modellen, die fehlende Daten berücksichtigen und versteckte Verzerrungen beseitigen. Umfrage- und Marktforscher, Sozialwissenschaftler, Data-Mining-Experten und andere professionelle Anwender setzen auf IBM SPSS Missing Values, um ihre Forschungsdaten zu validieren.

Dieses Modul ist in SPSS Professional- und Premium-Paketen enthalten. Sie können es auch kaufen, um es zu Basis- und Standardpaketen hinzuzufügen. Dieses Modul ist in der SPS Professional-Edition für On-Premise-Versionen und im Add-on „Complex Sampling and Testing“ für Abonnementpläne enthalten.