Wenden Sie die IBM SPSS Faktoranalyse an, um die zugrunde liegenden Dimensionen oder Treiber zu identifizieren, welche die Entscheidungsfindung und Präferenzen der Kunden beeinflussen. Dieser Ansatz gruppiert grundsätzlich eine große Anzahl von Variablen in Schlüsselfaktoren, die Kernattribute darstellen, die Kunden bewerten. Indem sie sich auf die wichtigsten Faktoren konzentrieren, können Unternehmen Verbesserungen priorisieren, Produkte feinabstimmen und die Kundenzufriedenheit steigern. Diese Technik erweist sich als besonders wertvoll in Branchen wie der Technologie, dem Finanzwesen und der Konsumgüterindustrie, in denen das Verständnis der Kundenmotivation von entscheidender Bedeutung ist.