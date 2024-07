Verwenden Sie Tools, die Ihnen helfen, Ihre multivariaten Daten und deren Beziehungen vollständig zu analysieren und zu interpretieren. So können Sie beispielsweise herausfinden, welche Eigenschaften die Verbraucher am ehesten mit Ihrem Produkt oder Ihrer Marke in Verbindung bringen. Oder Sie können untersuchen, wie Kunden Ihre Produkte im Vergleich zu anderen Produkten, die Sie oder Ihre Wettbewerber anbieten, wahrnehmen.