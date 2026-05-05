Fortlaufende Compliance-Nachweise

Bietet branchenführende Abdeckung über mehr als 160 globale Compliance-Frameworks hinweg, samt bedarfsgerecht abrufbaren Nachweisen innerhalb der Boundary
Diese Art von Reviews sind zeitaufwändig, nicht skalierbar und binden Ressourcen, die für wertschöpfendere Aufgaben benötigt werden. Unterschiedliche Anforderungen in den Bereichen Datensouveränität, Cybersicherheit und KI-Governance bedeuten zudem, dass Unternehmen ihre Systeme, Daten und KI-Workloads kontinuierlich überwachen, validieren und ihre Kontrolle darüber nachweisen müssen. Darüber hinaus müssen sie bei Bedarf überprüfungsfähige Nachweise bereitstellen.
IBM Sovereign Core ermöglicht es Unternehmen, die Einhaltung von Souveränitätsanforderungen kontinuierlich nachzuweisen. Dies wird durch eine Kombination aus automatisierter Validierung, Nachweisen innerhalb der Boundary und Echtzeittransparenz über die Kontrollwirksamkeit erreicht. Damit können Teams im laufenden Betrieb ein angemessenes Maß an Sicherheit nachweisen und den Prozess effizienter gestalten.
Validieren Sie Kontrollen kontinuierlich und generieren Sie überprüfungsfähige Nachweise während des Systembetriebs, um einen aktuellen Überblick über den Compliance-Status zu erhalten.
Ordnen Sie mehr als 160 Frameworks den Kontrollen zu und nutzen Sie Nachweise wieder, um doppelte Arbeit zu vermeiden und grundlegende Überarbeitungen von Compliance-Programmen zu verhindern.
Erhalten Sie mit rollenbasiertem Zugriff Einblick in den Compliance-Status, die Risiken und die Nachweise über alle Tenants hinweg. Erkennen Sie schnell Lücken und behalten Sie die Kontrolle über souveräne Umgebungen.
Kombinieren Sie automatisierte technische Kontrollen mit durch Benutzer geprüften Nachweisen und Bestätigungen, um einen präzisen und aktuellen Überblick über den Compliance-Status und die Kontrollwirksamkeit zu erhalten.
Erstellen, speichern und verwalten Sie Berichte automatisch innerhalb von der Boundary. Stellen Sie eine durchgängige Rückverfolgbarkeit sowie Prüfartefakte bzw. Nachweise sicher, ohne dass externe Abhängigkeiten oder unnötige Datenbewegungen entstehen.
Erhalten Sie eine zentrale, rollenbasierte Sicht auf Status, Risiken und Nachweise innerhalb der Boundary über alle Tenants, Umgebungen und Workloads hinweg mit passgenauen Erkenntnissen für CISOs, IT-Administratoren, Auditoren und Compliance-Beauftragte.
Wählen Sie aus der integrierten Bibliothek von Compliance-Frameworks in IBM Sovereign Core, darunter DSGVO, NIS2, der EU AI Act, ISO 27001 und weitere.