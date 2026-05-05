Fortlaufende Compliance-Nachweise

Bietet branchenführende Abdeckung über mehr als 160 globale Compliance-Frameworks hinweg, samt bedarfsgerecht abrufbaren Nachweisen innerhalb der Boundary

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Warum das wichtig ist

Regelmäßige Reviews reichen nicht aus

Diese Art von Reviews sind zeitaufwändig, nicht skalierbar und binden Ressourcen, die für wertschöpfendere Aufgaben benötigt werden. Unterschiedliche Anforderungen in den Bereichen Datensouveränität, Cybersicherheit und KI-Governance bedeuten zudem, dass Unternehmen ihre Systeme, Daten und KI-Workloads kontinuierlich überwachen, validieren und ihre Kontrolle darüber nachweisen müssen. Darüber hinaus müssen sie bei Bedarf überprüfungsfähige Nachweise bereitstellen.

IBM Sovereign Core ermöglicht es Unternehmen, die Einhaltung von Souveränitätsanforderungen kontinuierlich nachzuweisen. Dies wird durch eine Kombination aus automatisierter Validierung, Nachweisen innerhalb der Boundary und Echtzeittransparenz über die Kontrollwirksamkeit erreicht. Damit können Teams im laufenden Betrieb ein angemessenes Maß an Sicherheit nachweisen und den Prozess effizienter gestalten.
Was Sie gewinnen
Auditbereitschaft durch operative Nachweise

Validieren Sie Kontrollen kontinuierlich und generieren Sie überprüfungsfähige Nachweise während des Systembetriebs, um einen aktuellen Überblick über den Compliance-Status zu erhalten.
Compliance ohne Neuaufbau

Ordnen Sie mehr als 160 Frameworks den Kontrollen zu und nutzen Sie Nachweise wieder, um doppelte Arbeit zu vermeiden und grundlegende Überarbeitungen von Compliance-Programmen zu verhindern.
Einheitliche Transparenz über alle Umgebungen hinweg

Erhalten Sie mit rollenbasiertem Zugriff Einblick in den Compliance-Status, die Risiken und die Nachweise über alle Tenants hinweg. Erkennen Sie schnell Lücken und behalten Sie die Kontrolle über souveräne Umgebungen.

Herausforderungen treffen auf Lösungen

Ein futuristisches, halbtransparentes, quadratisches Symbol mit abgerundeten Kanten sitzt auf einer glatten blauen Oberfläche auf blauem Hintergrund
Aufrechterhaltung der fortlaufenden Compliance

Kombinieren Sie automatisierte technische Kontrollen mit durch Benutzer geprüften Nachweisen und Bestätigungen, um einen präzisen und aktuellen Überblick über den Compliance-Status und die Kontrollwirksamkeit zu erhalten.
Futuristisches, halbtransparentes, blaues rechteckiges Objekt mit abgerundeten Kanten vor einem blau gekachelten Hintergrund
Automatisches Erstellen von Berichten zur Kontrollwirksamkeit innerhalb der Boundary

Erstellen, speichern und verwalten Sie Berichte automatisch innerhalb von der Boundary. Stellen Sie eine durchgängige Rückverfolgbarkeit sowie Prüfartefakte bzw. Nachweise sicher, ohne dass externe Abhängigkeiten oder unnötige Datenbewegungen entstehen.
Futuristisches, gestapeltes graues App-Symbol auf blauem Rasterhintergrund
Vereinheitlichung von Transparenz und Kontrolle in allen Umgebungen

Erhalten Sie eine zentrale, rollenbasierte Sicht auf Status, Risiken und Nachweise innerhalb der Boundary über alle Tenants, Umgebungen und Workloads hinweg mit passgenauen Erkenntnissen für CISOs, IT-Administratoren, Auditoren und Compliance-Beauftragte.
Futuristisches, gestapeltes, graues App-Symbol auf blauem Rasterhintergrund
Zuordnung von Compliance-Frameworks

Wählen Sie aus der integrierten Bibliothek von Compliance-Frameworks in IBM Sovereign Core, darunter DSGVO, NIS2, der EU AI Act, ISO 27001 und weitere.
Nächste Schritte

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