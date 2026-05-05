Fortlaufende Compliance-Nachweise

Diese Art von Reviews sind zeitaufwändig, nicht skalierbar und binden Ressourcen, die für wertschöpfendere Aufgaben benötigt werden. Unterschiedliche Anforderungen in den Bereichen Datensouveränität, Cybersicherheit und KI-Governance bedeuten zudem, dass Unternehmen ihre Systeme, Daten und KI-Workloads kontinuierlich überwachen, validieren und ihre Kontrolle darüber nachweisen müssen. Darüber hinaus müssen sie bei Bedarf überprüfungsfähige Nachweise bereitstellen.

IBM Sovereign Core ermöglicht es Unternehmen, die Einhaltung von Souveränitätsanforderungen kontinuierlich nachzuweisen. Dies wird durch eine Kombination aus automatisierter Validierung, Nachweisen innerhalb der Boundary und Echtzeittransparenz über die Kontrollwirksamkeit erreicht. Damit können Teams im laufenden Betrieb ein angemessenes Maß an Sicherheit nachweisen und den Prozess effizienter gestalten.