IBM SevOne geht über die Erkennung hinaus und reagiert auf das, was wirklich zählt. So ist die IT in der Lage, in kürzerer Zeit neue Business Services einführen und gleichzeitig ein Höchstmaß an Effizienz und Zuverlässigkeit gewährleisten. Diese Funktionen werden weiter ausgebaut, um Netzwerkerkenntnisse in automatisierte Aktionen umzuwandeln und Abläufe zu rationalisieren.