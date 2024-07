IBM Robotic Process Automation erhält Spitzenbewertungen bei G2 und TrustRadius.

Erfahren Sie im Grid Report von G2 (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) und im Best of Value Winter 2023 auf TrustRadius (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), warum Benutzer IBM Robotic Process Automation als Top-Rated-Tool einstufen.