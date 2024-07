IBM® Rational Developer for i bietet eine integrierte Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment, IDE) zur Erstellung, Wartung und Modernisierung von Anwendungen auf der IBM i-Plattform. Es integriert Entwicklertools wie Suchen, Bearbeiten, Erstellen und Analysieren, Refactoring-Funktionen und Debugger mit dem weit verbreiteten Eclipse-Framework für eine schnellere und einfachere Anwendungsentwicklung und -modernisierung. Rational Developer for i lässt sich für eine bessere Planung und Verwaltung des Anwendungslebenszyklus in IBM Rational Team Concert integrieren.