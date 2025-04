Herkömmliche Tools oder manuelle Prozesse behindern die Automatisierung und beeinträchtigen die Produktivität und Skalierbarkeit. Die Workflow-Engine von IBM Rapid Infrastructure Automation mit ihrem leistungsstarken, flexiblen und intuitiven Design löst diese Probleme im Cloud-Maßstab. Erstellen Sie komplexe Workflows ohne Code mit vorgefertigten Aktionsblöcken oder beliebten Sprachen wie JSON und YAML, vereinfachen Sie Prozesse und steigern Sie die Produktivität sowohl für technische als auch für nicht-technische Benutzer.

IBM Rapid Infrastructure Automation zeichnet sich durch Tausende von vorgefertigten API-gesteuerten Aktionsblöcken und einer modernen Drag-and-Drop-Schnittstelle aus. Diese Funktionen optimieren Prozesse, integrieren vorhandene Automatisierungstools über Technologiestacks hinweg und passen sich an sich ändernde Geschäftsanforderungen an. Dieses Low-Code-Tool erleichtert eine umfassendere Implementierung der Automatisierung und Orchestrierung und bewahrt gleichzeitig die Flexibilität für eine benutzerdefinierte Entwicklung. Es unterstützt die digitale Transformation und den Wettbewerbsvorteil in einer sich rasch verändernden Geschäftswelt.