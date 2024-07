QRadar SIEM ist als SaaS-Angebot verfügbar, was Ihnen den Vorteil bietet, dass das IBM Team an Ihrer Seite steht und die Infrastruktur betreibt und pflegt. So können Sie sich ganz auf die Überprüfung anomaler Bedingungen und das Patching wichtiger Sicherheitslücken konzentrieren. Ein IBM Expertenteam managt die IT-Infrastruktur, sodass Sie sich nicht um die technische Implementierung von Patches oder Updates kümmern müssen.