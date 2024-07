Sehen Sie sich nahezu in Echtzeit Protokoll- und Netzwerkereignisse an, die im QRadar-System eingehen. Wenn Sie eine interaktive Suche in der Konsole mit den Ereignis- und Ablaufprozessoren in Ihrem Deployment verbinden, werden Ereignisse und Ablaufaktivitäten, die Ihrer Suche entsprechen, mit bis zu 1.000 Ereignissen pro Sekunde in Ihrer Konsole angezeigt.