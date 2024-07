AWS CloudTrail verfolgt das Wer, Was, Wo und Wann einer Aktivität, die in Ihrer AWS-Umgebung stattfindet. Wenn diese Audit-Protokolle in QRadar Log Insights integriert werden, können Sie Ereignisse in Ihren AWS- und Hybrid-Cloud-Umgebungen in Sekundenschnelle durchsuchen, um mögliches bösartiges Verhalten oder Fehlkonfigurationen in Ihrer Umgebung zu identifizieren.