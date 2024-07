Was ist IBM Security QRadar EDR?

QRadar EDR ist eine Lösung für Endpunkterkennung und -reaktion (Endpoint Detection and Response, EDR), die Automation und benutzerfreundliche Dashboards kombiniert, um den Arbeitsaufwand für Analytiker zu minimieren, ungewöhnliches Verhalten an Endpunkten zu erkennen und Bedrohungen nahezu in Echtzeit zu beseitigen.