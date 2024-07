Sie haben den ersten Schritt getan, um operative Exzellenz zu erreichen und gleichzeitig die Kosten zu senken. Ein Mitarbeiter unseres Teams wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Demo zu vereinbaren, bei der es um Folgendes geht:

Wie schnell und einfach IBM® Process Mining Ihre Prozesse abbildet

Wie Erkenntnisse und Ergebnisse maßgeschneidert und im gesamten Unternehmen geteilt werden können

Wie Aktionen über die Benutzeroberfläche ausgeführt, geplant oder vollständig automatisiert werden können

Weitere Fragen, die Sie zu IBM Process Mining haben





Am Ende des Meetings laden wir Sie zu einem Proof of Value (POV) ein, um den Nutzen von IBM Process Mining für Ihr Unternehmen weiter zu demonstrieren.