Autonome IT für das KI-Zeitalter
Der IBM® Power S1112 ist ein auf dem Power11-Prozessor basierender Server der Einstiegsklasse, der darauf ausgelegt ist, AIX-, IBM i- und Linux-Workloads zu modernisieren und gleichzeitig sichere, zuverlässige und KI-fähige Rechenkapazitäten auf Remote-, Zweigstellen- und Near-Edge-Umgebungen auszuweiten. Mit professionellen Sicherheits-Funktionen, integrierter KI-Beschleunigung und einem kompakten Speicherbedarf bietet Power S1112 eine vertrauenswürdige Grundlage, wo sie am dringendsten benötigt wird.
Kritische Workloads, gesichert durch integrierte quantensichere Kryptografie, Virtualisierung auf Firmware-Ebene sowie die Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wartungsfreundlichkeit (RAS) der Power Familie.
Stellen Sie in Filialen, Einzelhandelsgeschäften, Produktionsstätten und Bankfilialen mit begrenztem Platzangebot eine professionelle Infrastruktur bereit – optional mit Rack-Montage oder auf dem Schreibtisch – für eine flexible Installation.
Beschleunigen Sie die KI-Inferenz am Edge mithilfe der On-Chip-Technologie „Matrix Math Acceleration“ (MMA), um datenlokale Erkenntnisse mit geringer Latenz zu gewinnen.
Wichtige Funktionen
Optimierte Leistung für geschäftskritische Einstiegs-Workloads bei gleichzeitig klarem Upgrade-Pfad.
Unterstützt datenintensive Anwendungen mit bis zu 512 GB DDR5-DDIMM-Speicher und bis zu 12,8 TB NVMe-Speicher und bietet so eine höhere Bandbreite, verbesserte Zuverlässigkeit und schnellen lokalen Datenzugriff.
Systemweiter Schutz durch sicheres Booten, kryptografisches Inventory und hardwarebasierte Verschlüsselungstools.
Unterstütze IBM i-Umgebungen innerhalb der P05-Softwareebene (bis zu 4 Kerne und 64 GB Arbeitsspeicher) und nutze gleichzeitig zusätzliche Systemressourcen für AIX-, Linux- und AI-Workloads auf demselben Server.
Zugehörige Server
Der IBM Power S1122, ein 2U-Rack-Server, erweitert geschäftskritische Workloads über eine Hybrid Cloud mit erhöhter Flexibilität, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit.
Der IBM Power S1124, ein 4U-Rack-Server, bietet verbesserte Skalierbarkeit, Leistung und Sicherheit und gleichzeitig erstklassige Zuverlässigkeit und Agilität für geschäftskritische Workloads.
Der IBM Power E1150 ist ein 4U-Rack-Server, der für datenintensive Workloads ausgelegt ist und bis zu 120 Power11-Prozessorkerne und 16 TB DDR5-Arbeitsspeicher bietet.
Der IBM Power E1180 ist ein High-End-Server, der für das KI-Zeitalter entwickelt wurde und autonomen Betrieb, Cyber-Resilienz und Hybrid-Cloud-Flexibilität bietet.
1 Basierend auf veröffentlichten CPW-Ergebnissen, in denen der Power S1112/4-Kern mit dem IBM Power S914/4-Kern verglichen wurde. Gültig zum 14.07.2026 und hier verfügbar.
2 Basierend auf veröffentlichten CPW-Ergebnissen, in denen der Power S1112/4-Kern mit dem IBM Power S814/4-Kern verglichen wurde. Gültig zum 14.07.2026 und hier verfügbar.