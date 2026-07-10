Der IBM® Power S1112 ist ein auf dem Power11-Prozessor basierender Server der Einstiegsklasse, der darauf ausgelegt ist, AIX-, IBM i- und Linux-Workloads zu modernisieren und gleichzeitig sichere, zuverlässige und KI-fähige Rechenkapazitäten auf Remote-, Zweigstellen- und Near-Edge-Umgebungen auszuweiten. Mit professionellen Sicherheits-Funktionen, integrierter KI-Beschleunigung und einem kompakten Speicherbedarf bietet Power S1112 eine vertrauenswürdige Grundlage, wo sie am dringendsten benötigt wird.