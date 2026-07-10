IBM Power S1112 – Power11-Leistung für Core- und Edge-Workloads

Neue Preisgestaltung: Power TCO Calculator
Abbildung des IBM Power S1112, die das neueste Industriedesign und die neueste Technologie veranschaulicht

Überblick

Autonome IT für das KI-Zeitalter

Der IBM® Power S1112 ist ein auf dem Power11-Prozessor basierender Server der Einstiegsklasse, der darauf ausgelegt ist, AIX-, IBM i- und Linux-Workloads zu modernisieren und gleichzeitig sichere, zuverlässige und KI-fähige Rechenkapazitäten auf Remote-, Zweigstellen- und Near-Edge-Umgebungen auszuweiten. Mit professionellen Sicherheits-Funktionen, integrierter KI-Beschleunigung und einem kompakten Speicherbedarf bietet Power S1112 eine vertrauenswürdige Grundlage, wo sie am dringendsten benötigt wird.

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Warum IBM Power S1112?​

Modernisieren ohne Plattformkompromisse

IBM Power S1112 bietet eine verdoppelte Kernleistung gegenüber Power S9141 und eine dreimal bessere Kernleistung als Power S8142, was die Anwendungsleistung erhöht, ohne höhere Softwarelizenzkosten zu verursachen.

 
Für Umgebungen entwickelt, in denen die Sicherheit oberste Priorität hat

Kritische Workloads, gesichert durch integrierte quantensichere Kryptografie, Virtualisierung auf Firmware-Ebene sowie die Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wartungsfreundlichkeit (RAS) der Power Familie.
Power bis zum Edge erweitern

Stellen Sie in Filialen, Einzelhandelsgeschäften, Produktionsstätten und Bankfilialen mit begrenztem Platzangebot eine professionelle Infrastruktur bereit – optional mit Rack-Montage oder auf dem Schreibtisch – für eine flexible Installation. 
Von Grund auf KI-fähig

Beschleunigen Sie die KI-Inferenz am Edge mithilfe der On-Chip-Technologie „Matrix Math Acceleration“ (MMA), um datenlokale Erkenntnisse mit geringer Latenz zu gewinnen.

Funktionen

Wichtige Funktionen

Vorderseite des Power11 S1112-Servers
Power11-Leistung in kompakter Bauform

Optimierte Leistung für geschäftskritische Einstiegs-Workloads bei gleichzeitig klarem Upgrade-Pfad.
Nahaufnahme eines Power S1112-Servers, der von einem Techniker bedient wird
RAM und Datenspeicher für Unternehmen

Unterstützt datenintensive Anwendungen mit bis zu 512 GB DDR5-DDIMM-Speicher und bis zu 12,8 TB NVMe-Speicher und bietet so eine höhere Bandbreite, verbesserte Zuverlässigkeit und schnellen lokalen Datenzugriff.
Nach rechts ausgerichteter Power S1112-Server
Quantensicheres Compliance-Management

Systemweiter Schutz durch sicheres Booten, kryptografisches Inventory und hardwarebasierte Verschlüsselungstools.
Produktfoto des IBM Power S1112 von vorne
Flexible IBM i Workload-Erweiterung

Unterstütze IBM i-Umgebungen innerhalb der P05-Softwareebene (bis zu 4 Kerne und 64 GB Arbeitsspeicher) und nutze gleichzeitig zusätzliche Systemressourcen für AIX-, Linux- und AI-Workloads auf demselben Server.

Ressourcen

Zugehörige Server

Vorderansicht eines IBM Power S1122-Servers
IBM Power S1122

Der IBM Power S1122, ein 2U-Rack-Server, erweitert geschäftskritische Workloads über eine Hybrid Cloud mit erhöhter Flexibilität, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit.
IBM Power11 S1122 – Produktaufnahme von vorne mit blauem Farbverlaufshintergrund
IBM Power S1124

Der IBM Power S1124, ein 4U-Rack-Server, bietet verbesserte Skalierbarkeit, Leistung und Sicherheit und gleichzeitig erstklassige Zuverlässigkeit und Agilität für geschäftskritische Workloads.
IBM Power11 E1150 – Produktaufnahme von vorne mit blauem Farbverlaufshintergrund
IBM Power E1150

Der IBM Power E1150 ist ein 4U-Rack-Server, der für datenintensive Workloads ausgelegt ist und bis zu 120 Power11-Prozessorkerne und 16 TB DDR5-Arbeitsspeicher bietet.
IBM Power11 E1180 – Produktaufnahme von vorne mit blauem Farbverlaufshintergrund
IBM Power E1180

Der IBM Power E1180 ist ein High-End-Server, der für das KI-Zeitalter entwickelt wurde und autonomen Betrieb, Cyber-Resilienz und Hybrid-Cloud-Flexibilität bietet.
IBM Power11 Virtual Server – Produktaufnahme von vorne mit blauem Farbverlaufshintergrund
IBM Power Virtual Server

Ein sicherer virtueller Server mit einheitlicher Bedienung. Sie bestimmen Tempo und Kostenaufwand Ihrer Modernisierung – vor Ort und außerhalb.

Produktressourcen-Hub

Drei Einheiten des IBM Power11 Server-Racks
Power-Family-Broschüre
Die neue Generation der IBM Power-Server bietet erweiterte Hybrid-Cloud-Funktionen, die sich durch überlegene Leistung, Sicherheit, Wartungsfreundlichkeit und Betriebskosten auszeichnen.
Power11 Scaleout – Redbook
Diese Veröffentlichung enthält eine Analyse der Hardwarearchitektur und beleuchtet die Änderungen, neuen Technologien und wichtigsten Funktionen, die bei diesen IBM Power11 Scale-Out-Servern eingeführt wurden.
IDC-Bericht
Lesen Sie diesen IDC-Bericht, um zu erfahren, wie die Power11-Serverplattform der nächsten Generation von IBM mehrere Kernelemente des IDC-Rahmenkonzepts „Future of Digital Infrastructure“ aufgreift und integriert.
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Fußnoten

1 Basierend auf veröffentlichten CPW-Ergebnissen, in denen der Power S1112/4-Kern mit dem IBM Power S914/4-Kern verglichen wurde.  Gültig zum 14.07.2026 und hier verfügbar.

2 Basierend auf veröffentlichten CPW-Ergebnissen, in denen der Power S1112/4-Kern mit dem IBM Power S814/4-Kern verglichen wurde.  Gültig zum 14.07.2026 und hier verfügbar.