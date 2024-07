Der Enterprise PL/I for z/OS® Compiler and Runtime Migration Guide bietet Ihnen hilfreiche Informationen, die Sie möglicherweise benötigen, um Ihre bestehenden OS PL/I V2- und PL/I für MVS™-Anwendungen in die neue Laufzeitumgebung zu verschieben. Durch die Migration auf den neuen Compiler können Ihre vorhandenen Anwendungen die vielen neuen Funktionen nutzen, die in Enterprise PL/I for z/OS verfügbar sind, und von den vielen Leistungsvorteilen profitieren, die der neue Compiler bietet.