Aramar Fast Financials* bietet eine Alternative zur herkömmlichen Entwicklung der Modelle von IBM® Planning Analytics with Watson. Die Komplettlösung lässt sich einfach ohne Programmieren anpassen. Erhalten Sie Zugang zur Finanzkonsolidierung- und berichterstellung am Ende des Zyklus an einem Ort – inklusive umfassenden Budgetierungs- und Vorhersagemodellen.