IBM Pipeline-Automatisierung für Z

Beschleunigen Sie die Unternehmensbereitstellung mit skalierbaren, automatisierten Pipelines, die Geschwindigkeit, Konsistenz und Qualität gewährleisten

IBM Bob mit blauem Schutzhelm und Code-Symbol auf der Brust, umgeben von abstrakten Benutzeroberflächen-Panels und Diagrammen in Blautönen

Überblick

Modernisieren Sie die IBM Z®-Bereitstellung mit KI-gestützter Pipeline-Automatisierung

IBM Pipeline Automation for Z optimiert den Softwareentwicklungszyklus mit KI-gestützten Workflows und beschleunigt so die Erstellung, Validierung und Bereitstellung von Mainframe-Anwendungen. Durch das Einbetten von Automatisierung und Analytik in jede Phase und die Vereinheitlichung von DevOps-Funktionen in ein pipelinebasiertes Modell wird eine schnellere, qualitativ hochwertige und zuverlässige Lieferung in großem Maßstab ermöglicht.
Erweiterte Pipeline-Funktionen für IBM Bob Premium Package for Z

 Unterstützt das intelligente Bausystem und schaltet wichtige Automatisierungsfunktionen frei, wodurch die Produktionspipeline effektiv und skalierbar ausgeführt wird.
Beschleunigung der Produktivität über den gesamten Lebenszyklus hinweg

Steigern Sie die Effizienz Ihrer Entwickler durch die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben und die Optimierung von Workflows.
Schneller hochwertige Ergebnisse erzielen

Reduzieren Sie Zykluszeiten und Nacharbeiten durch intelligente, durchgängige Pipeline-Automatisierung.
Kosten und Effizienz optimieren

Reduzieren Sie Verschwendung und verbessern Sie die Ressourcennutzung durch intelligentere Orchestrierung und frühzeitige Problemerkennung.

Funktionen

Geschwindigkeit, Qualität und Kontrolle steigern

IBM Dependency Based Build
Beschleunigen Sie die Build-Effizienz durch intelligente Orchestrierung, die Codeänderungen und Abhängigkeiten analysiert, um nur das auszulösen, was benötigt wird. Dadurch werden die Build-Zeiten verkürzt, der Ressourcenverbrauch minimiert und ein schnelleres Feedback für die Entwicklungsteams sichergestellt.

Weitere Informationen über IBM Dependency Based Build
Strichillustration zu IBM Dependency Based Build

IBM ZCodeScan über die Befehlszeilenschnittstelle (CLI)

Integrieren Sie automatisierte Prüfung der Codequalität, Standarddurchsetzung und statische Analyse direkt in die Pipeline. Identifizieren Sie Sicherheitslücken, setzen Sie Best Practices durch und beheben Sie Probleme frühzeitig, um die Zuverlässigkeit des Codes zu verbessern und nachgelagerte Risiken zu verringern.

Weitere Informationen über IBM ZCodeScan über die Befehlszeilenschnitte (CLI)
IBM Bob

IBM Wazi Deploy
Standardisieren und optimieren Sie Packaging und Bereitstellung mit automatisierten, richtlinienbasierten Prozessen. Gewährleisten Sie konsistente, nachvollziehbare Releases in allen Umgebungen und erhalten Sie gleichzeitig Kontrolle, Governance und Vertrauen in die Bereitstellung.

Weitere Informationen über IBM Wazi Deploy
Herkömmliche Sicherheitsprüfungen verzögern Releases. Die Verlagerung der Sicherheit in die IDE und frühe Builds reduziert die Verweilzeit, beseitigt Nacharbeiten und beschleunigt die Bereitstellung.

Anwendungsfälle

Umfassende Pipeline-Optimierung und -Steuerung

End-to-End CI/CD-Automatisierung für z/OS

Automatisiert den gesamten Lebenszyklus der Anwendung – von Codeänderungen bis zur Bereitstellung – mithilfe strukturierter Pipelines, reduziert den manuellen Aufwand und ermöglicht schnellere, konsistente Releases
Intelligente, wirkungsorientierte Bauoptimierung

Mit Hilfe von Abhängigkeitsanalysen werden nur die von Codeänderungen betroffenen Komponenten erstellt, wodurch die Effizienz verbessert und die Build-Zeiten deutlich reduziert werden
Kontinuierliche Durchsetzung von Codequalität und Einhaltung

Integriert automatisiertes Code-Scannen und Standardprüfungen in die Pipeline, um in jeder Entwicklungsphase eine hohe Codequalität und Compliance sicherzustellen
Standardisierte und kontrollierte Bereitstellung

Bietet wiederholbare und kontrollierte Prozesse für Packaging und Bereitstellung von Anwendungen, um Konsistenz zu gewährleisten und Bereitstellungsrisiken zu minimieren

Ressourcen

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Nächste Schritte

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