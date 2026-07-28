IBM Pipeline-Automatisierung für Z

IBM Pipeline Automation for Z optimiert den Softwareentwicklungszyklus mit KI-gestützten Workflows und beschleunigt so die Erstellung, Validierung und Bereitstellung von Mainframe-Anwendungen. Durch das Einbetten von Automatisierung und Analytik in jede Phase und die Vereinheitlichung von DevOps-Funktionen in ein pipelinebasiertes Modell wird eine schnellere, qualitativ hochwertige und zuverlässige Lieferung in großem Maßstab ermöglicht.

