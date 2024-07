Diese Funktion kann verwendet werden, um bis zu 32 Bytes an JOB- oder STEP-Buchführungsinformationen in den Katalogdatensatz für ein neu erstelltes VSAM-Dataset oder ein SMS-verwaltetes Nicht-VSAM-Dataset zu platzieren. Außerdem wird die Benutzer-ID des Auftrags in das Feld Besitzer des Katalogdatensatzes eingefügt. Keines dieser Felder wird überschrieben, wenn die Informationen bereits angegeben wurden.