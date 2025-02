14. August 2024 Implementierung einer resilienten DNS ohne Verwaltungsaufwand 100 % Betriebszeit ist nicht nur ein Anspruch – es ist eine unternehmerische Notwendigkeit. Um diese hohe Messlatte zu erreichen, sind nicht nur belastbare Netzwerkdienste erforderlich, sondern auch redundante Schichten, die unvermeidliche Performance-Lücken ausgleichen können. Leider kann das Hinzufügen redundanter DNS-Systeme zu unnötiger Komplexität und zu Herausforderungen bei der Verwaltung führen. In diesem Webinar erfahren Sie, warum eine 100-prozentige Betriebszeit oft getrennte, redundante DNS-Failover-Systeme erfordert, und wie Netzwerkadministratoren die Komplexität bewältigen können, indem sie belastbare DNS-Systeme über eine zentrale Steuerungsebene durch das dedizierte DNS-Angebot von NS1 verwalten.

26. Juli 2024 Einfache HTTPS-Umleitungen mit IBM NS1 Connect HTTPS sorgt für die Sicherheit der meisten Websites und Anwendungen. Leider ist die Umleitung von HTTPS-Domains viel schwieriger, als sie sein sollte. Die Daten befinden sich an mehreren Orten und werden nicht immer einheitlich verwaltet. Infolgedessen müssen Netzwerkteams manchmal mit drei oder mehr Datensystemen jonglieren, nur um eine (vermeintlich einfache) HTTPS-Umleitung durchzuführen. In diesem Webinar zeigen wir, wie einfach es ist, HTTPS-Umleitungen mit einer neuen Funktion in IBM NS1 Connect zu verwalten. Wir zeigen, wie einfach sich URL-Umleitungen, DNS-Konfigurationen und Sicherheitszertifikate in einem zentralen Portal verwalten lassen.

24. Juli 2024 Erste Schritte mit Filterketten DNS Traffic Steering ist ein wesentlicher Bestandteil einer optimierten Benutzererfahrung. Wenn Sie Anwendungen und Inhalte aus mehreren Clouds und/oder CDNs bereitstellen, senkt die Datenverkehrssteuerung die Kosten, verbessert die Reaktionszeiten und sorgt für Ausfallsicherheit, indem sie die beste Quelle für den jeweiligen Moment nutzt. Die Vorteile der Datenverkehrssteuerung liegen auf der Hand, aber die Konfiguration der Systeme, die dafür sorgen, dass sie funktioniert, kann auf den ersten Blick einschüchternd wirken. In diesem Webinar bieten wir eine leicht verständliche Einführung in das Thema DNS Datenverkehrssteuerung mithilfe der NS1-eigenen Filterketten-Technologie. Wir gehen eine Reihe von Anwendungsfällen für die Datenverkehrssteuerung durch und zeigen, wie Filterketten in jedem Fall für eine optimierte Netzwerkleistung sorgen.

26. Juni 2024 Messung der realen Leistung von DNS-Lösungen Die Optimierung von DNS-Verbindungen ist einer der wichtigsten Schritte zur Verbesserung der Leistung, zur Bindung von Kunden und zum Schutz von Einnahmen und Reputation. Doch wie lassen sich DNS-Verbindungen am besten optimieren? Um diese Frage zu beantworten, haben sich Catchpoint und IBM zusammengetan und eine einzigartige, bisher einmalige Studie zur DNS-Leistung in der Praxis erstellt. In diesem Webinar stellen wir Ihnen die Ergebnisse dieser bahnbrechenden neuen Studie vor.

29. Mai 2024 Die größten Herausforderungen bei der Anwendungskonnektivität Der Umstieg auf die Hybrid Cloud und die Automatisierung von Netzwerkinfrastrukturprozessen hat Unternehmen mehr Flexibilität denn je bei der Ausführung ihrer geschäftskritischen Anwendungen verschafft. Es gibt jedoch noch viele personelle Probleme und Herausforderungen bei der Anwendungskonnektivität, um die Leistung des Netzwerks für die wichtigsten Momente der Unternehmen zu optimieren, während sie ihre Infrastruktur weiterentwickeln. AvidThink und IBM stellen die Ergebnisse einer neuen Studie über die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen und Chancen von Netzwerkteams vor. Besuchen Sie Roy Chua, Gründer und Principal bei AvidThink, und Terry Bernstein, Sr. Director of Product Management bei IBM NS1 Connect, um mehr über den aktuellen Stand der Netzwerkteams zu erfahren.