Mit dem sofort einsatzfähigen IBM BigFix konnten wir unsere Prozesse für die Bereitstellung von Patches drastisch rationalisieren ..., das Vertrauen in unsere Softwarenutzungsdaten wurde gestärkt und unsere Prozesse für das Lebenszyklus- und Stromversorgungsmanagement wurden erheblich verbessert. Dan Corcoran Director of Client Technology US Foods Der Grund, warum wir die Partnerschaft mit IBM in Zusammenarbeit mit ihrer Partnerin Miria mögen, war, dass sie mit einem guten Produkt zu uns gekommen sind. Als wir es uns zum ersten Mal ansahen, sagten wir, dass dies die Cadillac-Version dessen sei, was wir gesehen haben, als wir uns andere Systeme und Funktionalitäten angeschaut haben. John Insley Director of Corporate Accounting Beverage Distribution Center Inc. (BDCI Inc.) Es sorgt dafür, dass unsere Kunden zufrieden sind. Sie müssen ihre Datenformate nicht ändern, und wir können unsere Lösung schnell und einfach in ihre Systeme integrieren, um ihren Anforderungen gerecht zu werden. Olly Cruickshank Director of Product Management and Development DHL International GmbH