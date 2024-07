Das Unternehmen IBM LinuxONE erhielt den APAC 2023 Merit in ESG Architecture Award in Open EA Standards for Organizations von The Open Group für die Konzentration und aktive Förderung der Integration und Umsetzung von ESG-Faktoren in die Entscheidungsfindung und den Betrieb von Unternehmen, die Führungsqualitäten in den Bereichen Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und gute Unternehmensführung, innovative Lösungen und die Praxis von ESG-Standards demonstrieren.6