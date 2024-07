Wenn Sie eine Kopie Ihrer Daten in einem Objektspeicherarchiv in der Cloud oder in Ihrem Rechenzentrum zu Redundanz- und Disaster-Recovery-Zwecken aufbewahren möchten, kann die Komprise-Kopierrichtlinie Daten kontinuierlich in IBM Cloud Object Storage kopieren, um eine Replikations-Site bereitzustellen. In einer Notfallwiederherstellungssituation können diese archivierten Daten einfacher von einem anderen Standort aus direkt mit IBM Cloud Object Storage oder als Dateien abgerufen werden, indem eine virtuelle Maschine (VM) von Komprise Observer gestartet wird.