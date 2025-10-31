Turbonomic-Überwachung

Sie können den Vorteil, Nutzen von Turbonomic und Instana maximieren, indem Sie eine bidirektionale Integration einrichten. Um dies zu tun, müssen Sie Turbonomic so konfigurieren, dass Daten von Instana (oben aufgeführt) abgerufen werden. und konfigurieren Sie dann Instana mithilfe des Turbonomic-Sensors, um Daten (oder Aktionen) von Turbonomic zu empfangen. Nachdem Sie den Instana-Agenten installiert haben, müssen Sie den Turbonomic-Sensor in der Agent-Konfigurationsdatei aktivieren. Anschließend können Sie leistungsbezogene Aktionen aus Turbonomic in der Instana Benutzeroberfläche anzeigen.

Der Turbonomic-Sensor fragt alle 10 Minuten Turbonomic-APIs ab, um die ausgeführten und empfohlenen Aktionen abzurufen. Der Sensor verwendet einen eindeutigen Schlüssel (SnapshotID), um Instana-Entitäten mit den entsprechenden Turbonomic-Aktionen zu verknüpfen.