Turbonomic-Überwachung

Moderne Anwendungen sind dynamisch, weit verteilt und basieren auf einem vernetzten Mix aus Infrastruktur und Technologie über Hybrid Cloud und Multicloud. Dennoch arbeiten zu viele Unternehmen mit isolierten Teams, Werkzeugen und Daten – das genaue Gegenteil von „dynamisch“.
IBM Instana Observability ist der Goldstandard bei der Vorfallprävention. Sie finden automatisierte Full-Stack-Visualisierung, einsekündige Granularität und dreisekündige Benachrichtigung. IBM Instana geht über herkömmliche APM-Lösungen hinaus und erweitert die Observability auf alle Teams, sodass jeder in DevOps, SRE, Platform Engineering, ITOps und Entwicklung die gewünschten Daten mit dem benötigten Kontext erhalten kann.
IBM Turbonomic ist eine Leistungs- und Kostenoptimierungsplattform für Public, Private und Hybrid Cloud, die Full Stack-Visualisierung, intelligente Automatisierung und KI-gestützte Einblicke bietet. Mit Turbonomic können Sie:
Automatisieren Sie kontinuierlich kritische, entscheidende Aktionen in Echtzeit ohne menschliches Eingreifen
Proaktives Bereitstellen der effizientesten Rechen-, Speicher- und Netzwerkressourcen in Ihrem gesamten Stack
Vermeiden Sie eine übermäßige Bereitstellung von Ressourcen in Ihrer Cloud-Umgebung
Steigern Sie den ROI und senken Sie Ihre Cloud-Rechnung, indem Sie nur das verwenden, was Sie benötigen
Turbonomic unterstützt die Erkennung von Anwendungen, die von der Instana -Plattform verwaltet werden. Die über diese Anwendung gewonnenen Informationen bezieht Turbonomic in seine Berechnungen zum Umgebungszustand und Handlungsempfehlungen ein.
Sie können den Vorteil, Nutzen von Turbonomic und Instana maximieren, indem Sie eine bidirektionale Integration einrichten. Um dies zu tun, müssen Sie Turbonomic so konfigurieren, dass Daten von Instana (oben aufgeführt) abgerufen werden. und konfigurieren Sie dann Instana mithilfe des Turbonomic-Sensors, um Daten (oder Aktionen) von Turbonomic zu empfangen. Nachdem Sie den Instana-Agenten installiert haben, müssen Sie den Turbonomic-Sensor in der Agent-Konfigurationsdatei aktivieren. Anschließend können Sie leistungsbezogene Aktionen aus Turbonomic in der Instana Benutzeroberfläche anzeigen.
Der Turbonomic-Sensor fragt alle 10 Minuten Turbonomic-APIs ab, um die ausgeführten und empfohlenen Aktionen abzurufen. Der Sensor verwendet einen eindeutigen Schlüssel (SnapshotID), um Instana-Entitäten mit den entsprechenden Turbonomic-Aktionen zu verknüpfen.
Korrelieren Sie empfohlene Maßnahmen von Turbo mit einem laufenden Instana-Vorfall: Turbonomic schlägt empfohlene Maßnahmen vor, um die Leistung der Entitäten zu steigern, die über Instana überwacht werden. Instana ruft diese Aktionen dann ab und korreliert sie mit den laufenden Vorfällen. Dieser Workflow ermöglicht es den SREs, den laufenden Vorfall schnell zu beheben.
Analysieren Sie die Auswirkungen einer Aktion auf die Entität KPI: Sobald die empfohlenen Aktionen in Turbonomicausgeführt wurden, werden diese Aktionen zusammen mit dem KPI der zugrunde liegenden Entität angezeigt. Dies bietet einen direkten Einblick in die Auswirkungen der Aktionen auf die Leistung der Entität.
Bewertungen Aktionsverlauf: Ein Audit-Protokoll der ausgeführten Aktionen ist in Instana unter dem Reiter Automatisierung > Aktionshistorie zu sehen.
Mehr erfahren über die ersten Schritte mit Instana und Turbonomic Leistung und Konfiguration.