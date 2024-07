Die Plugins für die Instana-Splunk-Integration sind bei SplunkBase erhältlich. Es sind zwei Plugins verfügbar: Eines verarbeitet und visualisiert von Instana gesendete Alert-Ereignisse. Das andere fragt Instana-Daten ab, die über die Instana REST API abgerufen werden, und visualisiert sie.

Um Instana-Alertereignisse an Splunk weiterzuleiten, konfigurieren Sie einfach den Splunk-Connector im Dashboard der Instana-Einstellungen und wählen Sie, welche Alerts weitergeleitet werden sollen. Die Alertinformationen enthalten einen Deep Link zurück zu Instana, der über das Splunk-Dashboard verfügbar ist.

Über die Instana REST API können Sie Metriken abfragen und in Splunk-Dashboards visualisieren. So sehen Sie alle Informationen an einem Ort.

Laden Sie das Instana Add-on für Splunk (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) und die Instana App für Splunk (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) noch heute herunter. Weitere Informationen zur Integration finden Sie in der Instana-Splunk-Dokumentation.

