Scala (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ist eine Programmiersprache, die mehrere Paradigmen unterstützt und so Elemente aus objektorientierten und funktionalen Programmierstilen kombiniert.Scala wurde von Martin Odersky designt und hauptsächlich von seinem Unternehmen Lightbend zusammen mit einer großen Open-Source-Community entwickelt.Da Scala eine der am häufigsten verwendeten Programmiersprachen auf der JVM ist, bietet Scala Monitoring von Instana umfassende Managementfunktionen für Performance und den Allgemeinzustand für in Scala und anderen JVM-Sprachen geschriebene Anwendungen und Services.

Um die Anwendungsleistung von Scala nachzuvollziehen und zu optimieren sowie Leistungsmanagement-Workflows weiter zu automatisieren, reicht die automatische JVM-Überwachung von Instana über einfache Metriken hinaus und stellt eine umfassende Reihe von Management- und Überwachungsfunktionen bereit, u. a. folgende:

Erkennung von JVM-Instanzen

Konfigurationsfreie Zustandsüberwachung

Automatische Verfolgung von HTTP-Service-Endgeräten

Automatische Code-Instrumentierung für unterstützte Technologien (z. B. Spring Boot, Apache Tomcat und andere)

Visualisierung von Karten mit Serviceabhängigkeiten

Verfolgung aller End-to-End-Anfragen über alle Systeme und Services hinweg

Automatisierte Erkennung von Anwendungen und Diensten

Das umfassende Scala Monitoring erfordert Leistungstransparenz für den physischen oder virtuellen Host, für Container, JVM-Instanzen, typische JVM-Metriken (wie Garbage Collection-Daten) und sämtliche Anwendungen und Services, die in der JVM-Instanz bereitgestellt werden.

Instana ist die schnellste und einfachste Methode zur Überwachung Scala-basierter Services im gesamten Stack, um umfassende Anwendungserkenntnisse bereitzustellen. Der Agent von Instana erkennt automatisch alle JVM-Instanzen, implementiert die erforderlichen Überwachungssensoren und beginnt mit der Verfolgung von Anwendungen und Anforderungen. Instana ermittelt außerdem automatisch nicht nur den Allgemeinzustand der JVM-Instanzen, sondern auch der darin ausgeführten Anwendungen und Dienste.