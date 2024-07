Der Instana-Agent wird für Tanzu als Kachel gepackt, die eine End-to-End-Automatisierung bei der Implementierung und Verwaltung des Instana-Agenten in der gesamten Tanzu-Foundation ermöglicht, unabhängig davon, ob Tanzu Application Service, Tanzu Kubernetes Grid, Services oder eine beliebige Kombination der vorherigen verwendet wird. Die Instana-Microservices-Anwendungsüberwachung für Tanzu-Kachel (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ist in die Tanzu-Bereitstellungsmechanismen integriert. Wenn neue Tanzu Kubernetes Grid-Cluster oder -VMs erzeugt werden, wird der Instana-Agent automatisch darauf installiert, ohne dass Neustarts oder manuelle Konfigurationen erforderlich sind. Bei der Implementierung in der Foundation bietet Instana automatisch und kontinuierlich Transparenz auf K8s-, Cluster-, Container-, Infrastruktur- und Anwendungsebene. Anschließend organisiert Instana die Daten mit seinem Dynamic Graph-Backend-Modell in kontextreichen Abhängigkeitsbeziehungen.

Die Instana Microservices-Anwendungsüberwachung für Tanzu Tile bietet dieselben Observability-Funktionen im Tansu Kubernetes Grid wie für alle anderen K8s-Umgebungen. Dies umfasst: