Die Oracle Container Engine für Kubernetes (OKE) (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ist ein gehosteter Kubernetes-Cluster (IAAS – Infrastructure As A Service), der von Oracle bereitgestellt wird und sich sehr gut in andere Oracle Cloud-Angebote integrieren lässt. Genau wie bei anderen Kubernetes-Engines wie Google Kubernetes Engine, Red Hat OpenShift oder Azure AKS bietet Instanas umfassende OKE-Überwachung die Möglichkeit, das Kubernetes-System, die orchestrierten Container, die Infrastruktur und die in OKE ausgeführten Anwendungen zu überwachen.

Um die Leistung von OKE-Anwendungen zu optimieren und Leistungsmanagement-Workflows zu automatisieren, verfügt Instana über die automatische Kubernetes-Überwachung (Link befindet sich außerhalb von ibm.com). über einfache Metriken hinaus und bietet umfassende Überwachungsfunktionen für Cloud, Kubernetes, Infrastruktur, Anwendungen und Services:

Erkennung von Kubernetes-Knoten und bereitgestellten Services

Automatische Code-Instrumentierung und -Verfolgung für Java, Node, .NET und 7 weitere Sprachen

Automatische Zuordnung von Abhängigkeiten zwischen Anwendungen, Services, Containern, Kubernetes-Clustern und physischen oder virtuellen Hosts

Verfolgung aller End-to-End-Anfragen über alle Systeme und Services hinweg

Anwendungs-, Service-, Infrastruktur-, Kubernetes- und Cloud-Überwachung

Eine umfassende Überwachung einer von Oracle bereitgestellten Kubernetes-Infrastruktur erfordert Leistungstransparenz für die virtuellen Hosts, aktive Pods, Container und die Orchestrierung sowie alle im Cluster bereitgestellten Anwendungen und Services.

Instana ist die schnellste und einfachste Möglichkeit, die Oracle Container Engine für Kubernetes im gesamten Stack zu überwachen, um umfassende Anwendungserkenntnisse bereitzustellen. Der Instana-Agent erkennt automatisch alle Kubernetes-Instanzen und installierten Servicetechnologien, konfiguriert die erforderlichen Überwachungssensoren und beginnt sofort mit der Verfolgung von Anwendungen und Anforderungen. Keine Neustarts erforderlich. Instana bestimmt zudem automatisch den Zustand des OKE-Clusters.