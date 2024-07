Datenbanküberwachung ist ein wichtiger Teil der automatisierten Microservices-Anwendungsüberwachung von Instana. Oracle Database (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ist ein vielfach eingesetztes relationales Datenbanksystem, das von Oracle Corporation entwickelt wurde. Die neueste Generation von Oracle Database ist vor Ort, in der Oracle Cloud oder in einer hybriden Cloud-Umgebung verfügbar. Die Überwachung von Oracle Database ist in den Lösungen von Instana zur Überwachung von Infrastruktur und Anwendungen bereits enthalten.